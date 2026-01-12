İran’da idamlar başlıyor

İran’da tutuklu sayısı binlerle ifade ediliyor

İran‘da Ruhani lider Ali Hamaney karşıtı gösteriler günlerdir devam ederken halk ekonomik çöküş ve yolsuzluğa isyan etmişti.

Başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin neredeyse tamamında milyonlarca kişi sokaklara döküldü.

Polis gerçek mermi kullanarak çok sayıda kişinin ölümüne neden olurken binlerce kişi gözaltına alındı.

Molla rejimi, protestoya katılıp tutuklanan çok sayıda kişinin idam edileceğini açıkladı.

Polis memurları ve yetkililerin katilleri ile Mossad bağlantılı ajan-teröristler İran’da halka açık bir şekilde idam edilecek.

Hızlandırılmış bir yargı süreci sonucunda, isyanın elebaşlarından oluşan ilk grup, bu Çarşamba sabahı Sabah namazından sonra asılarak idam edileceği duyuruldu.

Başsavcı Mohammad Movahedi Azad Cumartesi günü yaptığı açıklamada, protesto eden herkesin “Allah’ın düşmanı” kabul edileceğini ve bu suçun idam cezası gerektirdiğini söyledi. Başkent Tahran’da 28 Aralık’ta başlayan ve tüm ülkeye yayılan gösterilerde yüzlerce protestocunun tutuklandığı tahmin ediliyor.

Protestocular, son 3 gün içinde güvenlik güçleri tarafından yüzlerce kişinin öldürüldüğü ve yaralandığına dair haberlere rağmen Cumartesi gecesi de sokaklara döküldü. Doğrulanmış videolar ve görgü tanıklarının ifadeleri, hükümetin genel internet kesintisini sürdürdüğünü ve protestoculara tepkisini şiddetlendirdiğini gösteriyor.,

Son birkaç yıldır hükümet, küresel internete erişimi giderek kısıtladı. Mevcut protesto dalgası sırasında yetkililer ilk kez sadece küresel internete erişimi kapatmakla kalmadı, aynı zamanda yurt içi interneti de ciddi şekilde kısıtladı. Uluslararası haber kuruluşlarının çoğu da İran içinden haber yapamıyor, bu da bilgi edinmeyi ve doğrulamayı zorlaştırıyor.

Cumartesi gecesi çekilen doğrulanmış videolarda, protestocuların Tahran’ın Gişa semtinde sokakları ele geçirdiği, ikinci büyük şehir Meşhed’deki Vekil Abad Bulvarı’nda protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar görülüyor.

Tahran‘ın batısındaki Punak Meydanı’nda büyük bir protestocu grubunun tencerelere vurduğu duyulurken, şehrin kuzeydoğusundaki Heravi bölgesinden başka bir videoda, bir grup protestocu, din adamlarının iktidarının sona ermesi sloganlarıyla caddede yürüyor. Artan enflasyona karşı sokağa çıkan protestocular, dini lider Ali Hamaney’in iktidarının sona ermesini istiyor.

