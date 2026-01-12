Fenerbahçe transferde coştu

Fenerbahçe transferde hızlı, yabancılar değişiyor

Turkcell Süper Kupası’nı finalde Galatasaray’ı 2-0 yenerek kazanan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu da istiyor.

Sarı-lacivertliler, ara transferde Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi’nin ardından Ademola Lookman ile Artem Dovbyk’i kadrosuna katmaya yakın.

Kanarya, Nijerya Milli Takımı formasıyla Afrika Kupası’nda 4 maçta 3 gol, 4 asistle oynayan Lookman ile yıllık 9 milyon Euro maaşa anlaştı.

Fenerbahçe, Atalanta’ya bonservisi 2 taksit ile ödemeyi teklif edecek. Teklif kabul görürse Ertan Torunoğulları, Lookman transferine son noktayı koymak üzere İtalya‘ya gidecek.

Atletico Madrid’den Alexander Sörloth defterini kapatan Sarı Kanarya, forvet hattı için gözünü Artem Dovbyk’e dikti.

Sarı-lacivertliler, bu sezon 17 maçta 3 gol, 2 asistle oynayan 28 yaşındaki Ukraynalı forvet için kulübü Roma ile temasa geçti.

Fenerbahçe’de ayrıca Napoli’nin Inter ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta ikinci golün asistini yapan Noa Lang ve Alanyaspor’da forma giyen Maestro’nun isimleri de transferde anılıyor.

Fenerbahçe transferden 11 Milyon Euro kazandı. Sebastian Szymanski 11 milyon Euro’ya gitti

Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun kadroda düşünmediği yabancılarla da yollar ayrılıyor.

Orta sahadan Sebastian Szymanski, 11 milyon Euro’ya Fransa’nın Rennes takımına transfer oluyor.

Rodrigo Becao’nun da Emre Belözoğlu’nun çalıştırdığı Kasımpaşa’ya gideceği belirtiliyor.

Fenerbahçe transfer hedefi olan Artem Dovbyk kimdir

Tam adı Artem Oleksandrovych Dovbyk, olan Artem Dovbyk, Ukraynalı profesyonel bir futbolcudur.

21 Haziran 1997 tarihinde UkraynaCherkasy doğan futbolcu 1,89 m boyu ile rakipler için korku yaratan bir santrafordur.

Artem Dovbyk, profesyonel kariyerine Dnipro altyapısında başladı.

Daha sonra Dnipro-1 formasıyla Ukrayna’da öne çıktı. 2023 yılında İspanya La Liga ekibi Girona FC’ye transfer oldu ve burada büyük bir çıkış yakaladı.

Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve bitiriciliğiyle tanınır.

La Liga Gol Kralı

Artem Dovbyk, 2023-24 La Liga sezonunda gol kralı (Pichichi Ödülü) oldu.

Girona ile La Liga’da 24 gol atarak ligde en çok gol atan oyuncu unvanını kazandı.

Bu performansıyla sadece takımının golcüsü olmakla kalmadı, aynı zamanda ligdeki tüm forvetleri geride bırakarak sezonu gol kralı olarak tamamladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda İsveç’e attığı uzatma golüyle Ukrayna’yı çeyrek finale taşıdı (milli takım kariyerinin en ikonik anlarından biri).

Artem Dovbyk ceza sahası içi bitirici olduğu kadar fizik gücü yüksek, hava toplarında etkili ve takım oyununa katkı verebilen modern santrfordur.

Fenerbahçe transfer hedefi olan Artem Dovbyk gol ve asistleri – Video

