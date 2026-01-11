İran’da ölü sayısı binleri aştı

İran idamlara hazırlanıyor

İran‘da ekonomik kriz ve yolsuzlukların ardından protesto gösterileri 10 günü aşarken ölü sayısı hızla ilerliyor.

Protesto gösterilerinde, son 48 saat içinde, farklı şehirlerde en az iki bin kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Yargı erki başkanının ve diğer üst düzey yetkililerin son dönemdeki açıklamalarının ardından yönetim, geniş çaplı idamlara hazırlanıyor.

Yargı makamlarının, protestolara katılan kişilerin ailelerini uyararak bu kişilerin “muharip” sayılacağını bildirmesi, sürecin yalnızca söylemsel değil, fiilî ve hukuki sonuçlar doğuracak bir aşamaya geçtiğini gösteriyor.

Ülke hukukunda “muharip” suçlaması, doğrudan idam cezasını da içeren en ağır yaptırımlardan biri.

Ülke hukukunda “muharebe (moharebeh)” ve “yeryüzünde fesat” suçları, ulusal güvenliğe karşı işlenen en ağır suçlar arasında yer almakta. Bu suçlar, İslam Ceza Kanunu’nda geniş ve esnek biçimde tanımlanıyor.

Yönetime karşı silahlı ayaklanma ve örgütlü faaliyetler de muharebe suçu kapsamında.

Öte yandan güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanmasıyla, protestocular arasında geniş çaplı bir katliamın yaşandığı belirtiliyor. Tahran’ın güneyindeki Kehrizak’tan ulaştırılan görüntülerde onlarca cansız bedenin ceset taşıma için kullanılan özel torbaların içine yerleştirildiği görüldü.

Görgü tanıklarının anlatımına göre, aynı bölgeye yakın başka bir hangarda da çok sayıda ceset muhafaza ediliyor.

Yakınlarını bulmak için Kehrizak’a giden iki görgü tanığı, İran International’a verdikleri demeçte, Kehrizak’ta 400’den fazla cenaze gördüklerini aktardı.

Daha önce Kerec’in Ferdîs bölgesinden ve Tahran’ın doğusundaki El-Gadir Hastanesi’nden İran International’a gönderilen videolar da, yerde yatan çok sayıda cansız bedene ait benzer sahneleri ortaya koyuyor.

Tahran’da protestocular dün gece de sokaklardaydı – Video