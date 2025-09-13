Pakistan-Afganistan sınırında kanlı çatışma

Pakistan Ordusu, Afganistan sınırına yakın bölgelerde Pakistan Talibanı’na ait olduğu bildirilen iki sığınağa düzenlediği operasyonlarda şiddetli çatışmalar yaşandığını, bu çatışmalarda 12 askerin ve 35 militanın öldüğünü duyurdu. Ordudan yapılan açıklamaya göre, kuzeybatıdaki Bajaur bölgesindeki ilk baskında 22 militan etkisiz hale getirildi, Güney Veziristan’daki ikinci operasyonda ise 13 militan öldürüldü.

Kabil yönetimine çağrı

Yetkililer, militanların Afganistan topraklarını kullanarak Pakistan’a saldırılar düzenlediğini belirterek, Kabil’deki Taliban yönetimine “topraklarının terör amaçlı kullanılmasını engelleme” çağrısı yaptı. Ordunun açıklamasında, öldürülen TTP üyeleri “Hariciler” olarak nitelendirildi ve Hindistan tarafından desteklendikleri öne sürüldü. Ancak bu iddiaya dair herhangi bir kanıt sunulmadı; Hindistan yönetimi ise suçlamaları uzun süredir reddediyor.

TTP saldırılarını artırdı

Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), Afgan Taliban’ından ayrı bir yapı olmasına rağmen onlarla yakın bağlarını sürdürüyor. Örgüt, özellikle 2021’de Afgan Talibanı’nın Kabil’de iktidarı ele geçirmesinin ardından sınırın öte tarafında güvenli alan bularak saldırılarını yoğunlaştırdı. Pakistan’da son yıllarda artan saldırıların çoğunun TTP tarafından üstlenildiği belirtiliyor.

