İran’ın en büyük limanında patlama

İran’ın en büyük konteyner limanı olan Shahid Rajaee’de meydana gelen şiddetli patlama, ülkede büyük paniğe yol açtı. Devlet medyasına göre, patlama nedeniyle en az 5 kişi yaşamını yitirirken, 700’den fazla kişi yaralandı. Yetkililer, patlamanın limanda depolanan kimyasal maddelerin uygunsuz koşullarda saklanmasından kaynaklandığını belirtti.

İran’da patlama

İran Kriz Yönetim Teşkilatı Sözcüsü Hossein Zafari, ILNA haber ajansına yaptığı açıklamada, “Patlamanın nedeni konteynerlerin içerisindeki kimyasal maddelerdir. Önceden bu konuda yetkililere tehlike uyarısında bulunulmuştu” dedi.

Soruşturma başlatıldı

İran Cumhurbaşkanı Masoud Pezeshkian, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatı verdi. İçişleri Bakanı bölgeye sevk edilirken, yangının çevre alanlara sıçramaması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, port üzerinde devasa bir siyah ve turuncu duman bulutunun yükseldiği, patlamanın ardından ofis binalarının kapılarının yerinden söküldüğü ve belgelerin etrafa saçıldığı görüldü.

Füze yakıtı iddiaları

Patlamanın ardından dikkat çeken bir iddia da ortaya atıldı. Özel güvenlik firması Ambrey’e göre, limanda patlamaya sebep olan malzemenin, İran’ın balistik füze stoklarını yenilemek için ithal edilen “sodyum perklorat” adlı katı füze yakıtı olduğu öne sürüldü.

Bu sevkiyatın Mart ayında Çin’den gönderildiği ve bölgeye ulaştığı belirtilirken, İran tarafı konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Ambrey, yangının, füze yakıtı üretiminde kullanılan katı kimyasal maddenin yanlış şekilde depolanmasından kaynaklandığını bildirdi.

Sosyal medyada patlama anı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlamadan hemen önce yangından çıkan kırmızımsı duman dikkat çekti. Bir videoda, bir kişinin panik içinde, “Gaz tankerini uzaklaştırın, patlayacak!” diye bağırdığı, ardından büyük bir patlamanın yaşandığı anlar kaydedildi.

Patlama, Qeshm Adası’ndan bile hissedilirken, çevredeki binaların camları kilometrelerce uzaklıktaki bölgelerde kırıldı. Yaralılar hastanelere taşınırken, olay yerinde kaos yaşandı.

Önceki saldırılar ve şüpheler

Shahid Rajaee Limanı daha önce de hedef alınmıştı. 2020 yılında yaşanan siber saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği iddia edilmişti. Bu nedenle, patlamanın bir sabotaj sonucu gerçekleştiği yönünde kamuoyunda bazı şüpheler oluşsa da, İranlı yetkililer henüz böyle bir bağlantıya dair resmi bir açıklama yapmadı.

İran İçişleri Bakanlığı ve devlet kurumları, patlamanın ülkenin petrol tesisleri ve boru hatlarıyla ilgili olmadığını vurguladı.