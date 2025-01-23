Donald Trump göreve hızlı başladı

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci dönemine hızlı bir başlangıç yaparak tartışmalı kararlara imza attı. Göreve başlar başlamaz imzaladığı bir kararname ile 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınına karışan 1.500’den fazla kişiyi affetti. Affedilenler arasında polis memurlarına saldırıdan hüküm giymiş 200’den fazla kişi de bulunuyor.

Donald Trump: Tarihte kimse bu kadar kötü muamele görmedi

Fox News’te Sean Hannity’ye konuşan Trump, “Bu insanlar kesinlikle masumdu ve tarihte kimse bu kadar kötü muamele görmedi,” ifadelerini kullanarak af kararını savundu. Baskına katılanların yalnızca “seçim sonuçlarına karşı protesto düzenlediğini” iddia eden Trump, 2020 seçimlerinin “hileli” olduğu yönündeki asılsız iddialarını da yineledi.

TikTok yasağına son

Trump, Biden yönetimi tarafından Çin’le bağlantıları nedeniyle yasaklanan TikTok’a yeniden izin verdi. Veri güvenliğiyle ilgili endişeleri küçümseyen Trump, “Çin’in genç çocukların dans videolarını izlemek için bizi casusluk yapması gerektiğini düşünmüyorum,” diyerek kararı savundu. Platformun yeniden aktif hale gelmesi, genç kullanıcılar arasında memnuniyetle karşılanırken, güvenlik uzmanları kararı eleştirdi.

California’ya yardım şartı

Trump, Los Angeles’taki yangınlar sonrasında yeniden inşa çalışmaları için California’ya federal yardım sağlanmayacağını açıkladı. Yardımın, eyaletin kuzeydeki su kaynaklarını Delta smelt adlı balık türünün korunması için yönlendirmeyi bırakması halinde mümkün olacağını belirtti. California Valisi Gavin Newsom, Trump’ın iddialarını reddetti.

Trump, “Kuzeydeki su kaynakları kullanılmadıkça California’ya hiçbir şey vermemeliyiz,” diyerek federal yardımın şartlarını sert bir şekilde dile getirdi.

Geçirdiği suikast girişimi hakkında konuştu

Başkan Trump, geçtiğimiz yaz Butler, Pennsylvania’da bir suikast girişimi sırasında ölümden döndüğünü açıkladı. Trump, başının bir anlık hareketi sayesinde kulağından yaralandığını belirterek, “Bu sadece şans değil, Tanrı’ya olan inancımı artırdı,” dedi. Suikast girişiminin ardından hayatında büyük bir değişiklik olmadığını ancak inancının güçlendiğini ifade etti.

Tartışmaların odağında bir başlangıç

Donald Trump’ın ikinci dönemine yaptığı bu hızlı başlangıç, hem ABD içinde hem de uluslararası arenada tartışma konusu olmaya devam ediyor. Kongre baskını affı ve TikTok yasağının kaldırılması gibi kararlar, özellikle muhalefet tarafından yoğun eleştiriler alıyor. Trump’ın yeni dönemde daha fazla tartışmalı karar alması bekleniyor.

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