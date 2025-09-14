Polonya’dan Rusya’ya sert uyarı: Putin Batı’nın tepkisini yokluyor

Polonya Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski, geçen hafta Polonya hava sahasına giren Rus insansız hava araçlarının, Vladimir Putin yönetiminin Batı’nın tepkilerini ölçmeye çalıştığını belirtti. NATO zirvesi öncesi Kiev’de açıklamalarda bulunan Sikorski, İHA’ların mühimmat taşıma kapasitesi olduğunu ancak Polonya’ya ulaşanların patlayıcı yüklü olmadığını vurgulayarak “Bunların hepsi boştu. Bu da bana Rusya’nın savaşı başlatmadan bizi test etmek istediğini düşündürüyor” dedi.

Batı’nın kararlılığı sorgulanıyor

Sikorski, yaklaşık 19 SİHA’dan sadece 3-4’ünün düşürüldüğüne yönelik eleştirileri reddederek saldırıda kimsenin yaralanmadığını ve yalnızca küçük çaplı maddi hasar oluştuğunu söyledi. “Bu Ukrayna’da yaşansa, Ukrayna tanımına göre yüzde 100 başarı olurdu” ifadesini kullandı. NATO, olası yeni saldırılara karşı doğu kanadına ek savaş uçakları konuşlandıracağını duyururken, Lublin Havalimanı geçici olarak kapatıldı.

Trump’ın sözlerine tepki

Sikorski, Donald Trump’ın “bu bir hata olabilir” değerlendirmesini reddederek “Bir veya iki tanesinin rotadan sapmasını anlayabilirim ama yedi saat içinde 19 hata olmasına inanmam” dedi. Ayrıca Polonyalı anti-İHA ekiplerinin Ukraynalı operatörlerden eğitim alacağını, bu eğitimin NATO’ya ait Polonya’daki bir eğitim merkezinde yürütüleceğini duyurdu.

Güvenlik garantilerine şüphe

Paris’te bu ay başında yapılan toplantıda 26 ülkenin Ukrayna için savaş sonrası güvenlik misyonuna destek sözü verdiğini hatırlatan Sikorski, Volodımır Zelenski’nin danışmanı Ihor Zhovkva’nın “gerçek caydırıcılık” için sahaya asker gönderilmesini istediğini aktardı. Ancak Polonya’nın böyle bir misyona asker katkısı sunmayacağını belirten Sikorski, “Güvenlik garantileri caydırıcı olmalı. Ama eğer Rusya’ya karşı savaşmak isteniyorsa bunu bugün de yapabilirsiniz. Kimse gönüllü değilken verilen ve inandırıcılığı olmayan garantiler, uluslararası ilişkilerde en tehlikeli şeydir” ifadelerini kullandı.

