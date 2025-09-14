Sushila Karki’den birlik çağrısı

Nepal’de yolsuzluk karşıtı protestoların ardından geçici başbakanlığa getirilen eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, göreve gelmesinin ardından ilk kez halka seslendi. Başkent Katmandu’da yaptığı konuşmada 73 yaşındaki Karki, ülkedeki genç nüfusun taleplerine kulak verilmesi gerektiğini vurgulayarak “Ülkenin, Z kuşağının düşüncesine göre hareket etmesi gerekiyor. Onların istediği şey yolsuzluğun bitmesi, iyi yönetişim ve ekonomik eşitlik” ifadelerini kullandı.

Sushila Karki: İsimlerimiz sokaklardan geldi

Karki, görevi üstlenmek istemediğini ancak adının halkın talebiyle öne çıktığını belirtti. Protesto liderleri, Ramchandra Paudel ve ordu komutanı Ashok Raj Sigdel ile yapılan görüşmelerin ardından cuma gecesi başkan Paudel tarafından geçici başbakan olarak atanan Karki, parlamentonun feshedildiğini ve seçimlerin 5 Mart’ta yapılacağını açıkladı. “Her koşulda burada altı aydan fazla kalmayacağız” diyen Karki, sorumluluklarını tamamlayıp görevi yeni meclise devredeceklerini ifade etti.

Şiddetli protestolarda bilanço ağırlaştı

Devlet televizyonu, Karki’nin hayatını kaybedenlerin yakınlarına yaklaşık 1 milyon rupi (yaklaşık 11.330 dolar) tazminat sözü verdiğini aktardı. Sağlık Bakanlığı, ölü sayısının 72’ye yükseldiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi. Yetkililer, yangın çıkan alışveriş merkezleri, kamu binaları ve evlerde hayatını kaybeden bazı kişilerin cansız bedenlerine hâlâ ulaşılmaya çalışıldığını açıkladı.

Gençlerin öncülüğündeki hareket

Gösterilerde ön plana çıkan, Hami Nepal adlı STK’nın 36 yaşındaki kurucusu Sudan Gurung, “Gücün halkta olmasını sağlayacağım ve her yolsuz siyasetçiyi adalet önüne çıkaracağım” sözünü verdi. Gurung’un, yeni hükümette görev alacak isimlerin belirlenmesi için ekibiyle toplantılar yürüttüğü belirtildi.

Uluslararası toplumdan çağrı

Amnesty International ve diğer uluslararası insan hakları kuruluşları ise yayımladıkları ortak açıklamada, Nepal’de geçmişteki cezasızlık kültürüne son verilmesi çağrısında bulundu. Isabelle Lassee, ülkenin “ya insan haklarını sağlamlaştırabileceği ya da geri götürebileceği bir dönüm noktasında” olduğunu söyledi.

