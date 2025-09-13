NATO’dan Polonya’ya Rus İHA’larına karşı savunma kalkanı

Rusya’ya ait 21 insansız hava aracının geçtiğimiz gün Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından NATO, Polonya’nın savunmasını güçlendirme kararı aldı. Fransa, Almanya ve Danimarka bölgeye savaş uçakları gönderecek. Birleşik Krallık’ın da katılması beklenen “Doğu Gözcüsü” adlı görev, Arktik’ten Akdeniz’e uzanan geniş bir hava savunma hattı kurmayı hedefliyor.

NATO’dan Doğu Avrupa’da yeni hava savunma hattı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yeni görevin sadece klasik askeri kabiliyetlerden ibaret olmayacağını, insansız hava araçlarına karşı özel önlemler içereceğini açıkladı. Çarşamba günü 21 Rus İHA’sının Polonya sınırını geçtiği, sadece birkaçının düşürülebildiği ve birinin ülkenin 260 kilometre içine kadar girdiği belirtildi.

İngiltere’den destek sinyali

Danimarka göreve iki F-16 savaş uçağı ve bir hava savunma fırkateyni, Fransa üç Rafale, Almanya ise dört Typhoon savaş uçağı gönderecek. İngiltere Savunma Bakanı John Healey de altı Typhoon göndermeyi değerlendirdiklerini açıkladı.

Moskova’dan görüşmelere ‘duraklama’ açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya ile yürütülen barış görüşmelerinin durakladığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy ise Rusya’nın Ukrayna’nın tamamını işgal etme hedefinden vazgeçmediğini vurguladı.

Zelenski den Kellogg’a vatandaşlık esprisi

Zelenski, Trump’ın Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg ile Kiev’de bir araya geldi. Rusya’nın Kellogg ziyaretlerinde saldırı düzenlemediğini söyleyen Zelenskyy, esprili bir dille Kellogg’a Ukrayna vatandaşlığı teklif etti.

İngiltere’den yeni yaptırımlar

Yeni Dışişleri Bakanı Yvette Cooper da göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Ukrayna’ya gerçekleştirdi. Cooper, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı ve “Birleşik Krallık, Putin’in barbarca işgaline karşı kenarda durmayacak” dedi.

