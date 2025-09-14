CHP Esenyurt İlçe Kongresi’nde yumruklu kavga çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Esenyurt İlçe Başkanlığı Kongresi’nde gergin anlar yaşandı. Rıfat Ilgaz Açıkhava Tiyatrosu’nda sabah saatlerinde başlayan kongrede, iki adayın destekçileri arasında sözlü atışmalarla başlayan gerilim kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede yaralananların olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırarak salonda güvenlik önlemleri aldı. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

CHP’de gözler yarınki duruşmada

Öte yandan, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davanın beşinci celsesi yarın görülecek. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin açtığı davalar birleşmiş, süreç Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde devam etmişti. Mahkeme, bugüne kadar farklı kurumlara müzekkereler yazarak katılım listeleri, mazbatalar ve soruşturma dosyalarının celbine karar vermişti. Yarın yapılacak beşinci duruşmada davaya ilişkin yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

