ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Barış için hem Rusya hem Ukrayna taviz vermeli

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da yapılan zirveyi değerlendirdi. Zirvenin verimli geçtiğini belirten Rubio, barış anlaşması için önemli başlıkların hâlâ masada olduğunu ifade etti. Rubio, Ukrayna halkının yeniden inşa sürecine başlayabilmesi için anlaşmanın kritik olduğuna dikkat çekti.

Rubio: Her iki taraf da ödün vermeli

Rubio, barış anlaşmasının ancak tarafların karşılıklı tavizleriyle mümkün olabileceğini söyledi. “Bu savaşı sona erdirecek bir barış anlaşması imzalamak istiyoruz, böylece Ukrayna halkı hayatlarına devam edebilecek, ülkelerini yeniden inşa edebilecek ve bunun bir daha asla tekrarlanmayacağından emin olabilecek. Ancak bunun için her iki tarafın da bazı ödünler vermesi gerekecektir” ifadelerini kullandı.

“Teslimiyet söz konusu değil”

Taraflar arasında güvenlik garantileri, toprak düzenlemeleri ve diğer kritik meselelerin müzakere edilmeye devam ettiğini aktaran Rubio, tek taraflı kazanımların barış getirmeyeceğini vurguladı. “Bir taraf istediği her şeyi elde ederse, buna teslimiyet denir. Biz bunu yapmıyoruz çünkü buradaki hiçbir taraf teslimiyetin eşiğinde hatta ona yakın bir durumda bile değil” sözleriyle görüşmelerin seyrini özetledi.

Beyaz Saray’daki kritik toplantı

Rubio, bugün Beyaz Saray’da yapılacak görüşmeye de dikkat çekerek, bu buluşmanın sürecin geleceği açısından belirleyici olacağını söyledi. Zirvenin devamı niteliğindeki toplantıda güvenlik garantileri ve kalıcı barışın temelleri ele alınacak.

