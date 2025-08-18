ABD alarmda: Rusya’nın nükleer uydu silahı uzayda kriz çıkardı

21.yüzyıl savaşları artık yalnızca karada, denizde ve havada değil; siber uzayda ve yörüngedeki uydularda da yaşanıyor. Rusya destekli hackerların Ukrayna’ya yayın sağlayan bir uyduyu ele geçirerek Moskova’daki Zafer Günü törenlerini ekrana yansıtması, psikolojik baskının ötesinde bir güç gösterisine dönüştü. Uzmanlara göre uydu sistemlerine yönelik saldırılar, bir ülkenin iletişimden savunmaya kadar tüm altyapısını felce uğratabilecek boyuta sahip.

Uydular artık savaş hedefi

Dünya yörüngesinde 12 binden fazla aktif uydu bulunuyor. Bunlar yalnızca televizyon yayınlarını değil; askeri operasyonları, GPS sistemlerini, istihbarat toplama faaliyetlerini ve ekonomik tedarik zincirlerini de destekliyor. NetRise CEO’su Tom Pace, “Bir uydu iletişimini kaybederse, büyük çaplı bir kaos yaşanabilir. GPS’in yokluğunu düşünün” sözleriyle tehdidin büyüklüğüne dikkat çekti.

Viasat saldırısı ve yeni tehdit

Rusya’nın 2022’de Ukrayna’ya saldırısı sırasında, ABD merkezli Viasat şirketine düzenlenen siber saldırı Avrupa genelinde büyük kesintilere yol açmıştı. Bugün ise ABD istihbaratı, Rusya’nın alçak yörüngedeki tüm uyduları aynı anda devre dışı bırakabilecek nükleer tabanlı bir silah geliştirdiğini duyurdu. Bu silahın kullanılması halinde uyduların bir yıl boyunca işlevsiz kalabileceği ve bunun ekonomik krizlere yol açabileceği belirtiliyor. ABD’li Senatör Mike Turner bu gelişmeyi “uzayda Küba Füze Krizi” sözleriyle değerlendirdi.

Ay’daki enerji yarışı

Uzaydaki gerilimin bir diğer boyutu da Ay üzerinde yoğunlaşıyor. NASA, Çin’den önce Ay’da küçük bir nükleer reaktör kurmayı planlıyor. Çünkü Ay yüzeyinde bulunan helyum-3 elementinin gelecekte nükleer füzyonla enerji üretiminde kullanılabileceği düşünülüyor. Uzmanlara göre Ay’ın kaynaklarını kontrol eden ülke, dünya enerji dengelerini değiştirebilir. Çin ve Rusya da kendi nükleer santral projelerini duyururken, ABD “Ay’a önce biz ulaşmalıyız” mesajı veriyor.

Çin’den ABD’ye suçlama

ABD’nin açıklamaları sonrası Çin’in Washington Büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyu, ABD’yi uzayı militarize etmekle suçladı. “ABD, uzayı savaş alanına çevirmek istiyor. Çin, uzayın barışçıl kullanımı için çağrı yapıyor” ifadelerini kullandı.

ABD’nin cevabı: Uzay Kuvvetleri

2019’da kurulan ABD Uzay Kuvvetleri, Amerikan çıkarlarını korumak için büyütülmeye devam ediyor. X-37B adlı insansız uzay aracıyla gizli görevler yürüten Pentagon, uzayı “savaş alanı” olarak tanımlıyor. ABD yönetimi, Colorado veya Alabama’da kurulması planlanan yeni merkezle uzay alanındaki etkinliğini daha da artırmayı hedefliyor.

