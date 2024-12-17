Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirilen bombalı saldırıda Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Başkanı Korgeneral İgor Kirillov ve yardımcısı hayatını kaybetti.

Saldırı Detayları

Moskova’da bir binanın girişinde park halinde bulunan elektrikli scooter’a yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, patlama sonucu Korgeneral İgor Kirillov ve yardımcısı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Rus medyası, saldırıda kullanılan patlayıcının “yaklaşık 300 gram TNT gücünde” olduğunu bildirdi. Güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Korgeneral Kirillov’un görevi ve geçmişi

Korgeneral İgor Kirillov, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği başkanı olarak görev yapıyordu. Kendisi, Ukrayna’da yasaklı kimyasal silahların kullanıldığı iddiaları nedeniyle Ukraynalı savcılar tarafından gıyaben suçlanmış bir isimdi.

Kirillov’un ölümü, Rusya içinde ve uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekerken, saldırının arkasındaki faillerin kim olduğu ve bu saldırının neden gerçekleştirildiği hakkında spekülasyonlar devam ediyor.

Beşşar Esed’in görevden ayrılmasıyla Rusya‘nın 9 yıllık Suriye stratejisi çöktü. Kremlin, Hmeimim ve Tartus askeri üslerini “yüksek alarm” durumuna geçirirken, Esed’in akıbeti belirsizliğini koruyor.

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