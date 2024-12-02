BM’den Gazze’ye yardım sevkiyatına güvenlik engeli

BM Filistin Yardım Ajansı (Unrwa), Gazze’ye insani yardım sevkiyatını durdurma kararı aldı. Ajansın başkanı Philippe Lazzarini, Kerem Şalom sınır kapısından geçen son iki yardım konvoyunun silahlı gruplar tarafından yağmalandığını belirterek, İsrail’i bölgede asayişi sağlamaya çağırdı. Bu karar, Gazze’deki insani krizin daha da derinleşebileceği endişesini beraberinde getirdi.

Silahlı Çetelerin Saldırıları Artıyor

Kerem Şalom, Gazze’ye insani yardımların büyük çoğunluğunun ulaştırıldığı ana geçiş noktası olarak biliniyor. Ancak bölgede son haftalarda silahlı grupların düzenlediği saldırılar, yardım dağıtımını engelleyen en büyük sorun haline geldi. 16 Kasım’da gerçekleşen bir saldırıda, 109 kamyonluk bir yardım konvoyu maskeli silahlı kişiler tarafından durduruldu. Saldırganlar, sürücüleri silah zoruyla tehdit ederek 97 kamyonu kaçırdı.

Daha sonra, Gazze’nin önde gelen suç ailelerinden birinin Kerem Şalom’dan çıkan ana yolu iki gün boyunca demir bariyerlerle kapattığı ve yardım taşıyan kamyonlara ateş açtığı bildirildi. Yardım çalışanları, bu çetelerin İsrail-Gazze sınırında İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) kontrol noktalarına yakın bölgelerde serbestçe hareket ettiğini öne sürdü.

Unrwa: “Bölgede Hukuk ve Düzen Çöktü”

Yardım sevkiyatının durdurulması kararını açıklayan Unrwa Başkanı Lazzarini, bölgedeki yolların aylardır güvenli olmadığını ve yardım konvoylarının sürekli saldırıya uğradığını ifade etti. Son olarak, 2 Aralık’ta beş kamyon daha çalınmıştı. Lazzarini, İsrail’i yardım çalışanlarının güvenliğini sağlamaya çağırarak, “İnsani yardımların ulaştırılması asla tehlikeli veya bir işkenceye dönüşmemelidir” dedi.

Unrwa’nın bu açıklamasının ardından İsrail, sorumluluğun Hamas ve bölgedeki suç gruplarına ait olduğunu belirtti. İsrail hükümeti, Gazze’ye yardım akışını sağlamak için uluslararası toplumla çalışmaya devam edeceklerini ve alternatif geçiş noktalarının da açıldığını duyurdu.

İnsani durum daha da kötüleşiyor

BM ve uluslararası yardım kuruluşları, Gazze’deki insani durumun son derece vahim olduğunu ve açlık tehlikesinin her geçen gün arttığını bildiriyor. Geçtiğimiz ay yapılan bir incelemede, Gazze’ye gönderilen yardım sevkiyatlarının Ekim 2023’te başlayan çatışmalardan bu yana en düşük seviyeye gerilediği tespit edildi.

BM’nin Gıda Güvenliği Sınıflandırması’na göre, bölgede insani yardımın ulaşmaması halinde Gazze genelinde bir kıtlık yaşanabileceği öngörülüyor. Yardım kuruluşları, bu krizden kaçınmak için çatışmada doğrudan veya dolaylı rol oynayan tüm taraflara acil eylem çağrısında bulunuyor.

İsrail ve Hamas arasında yardım tartışmaları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Gazze’ye günde kişi başı 3 bin kaloriden fazla yardım malzemesi gönderildiğini söylemişti. Ancak Netanyahu, Hamas’ın bu yardımları çalarak yüksek fiyatlarla sattığını ve bölgedeki kontrolünü bu yolla sürdürdüğünü iddia etti.

Unrwa’nın yardımları askıya alma kararı, insani krizi daha da derinleştirecek gibi görünüyor. Bölgedeki uluslararası kuruluşlar, yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılabilmesi için hem güvenliğin sağlanmasını hem de çatışmaların son bulmasını talep ediyor.

İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaları sona erdirmesi beklenen ateşkes, yerel saatle 04.00’te (Türkiye saati ile 05.00) yürürlüğe girdi. Anlaşma, sınır güvenliğini sağlamayı ve silahlı grupların faaliyetlerini kısıtlamayı hedefliyor. ABD’nin desteklediği antlaşma, tarafların karşılıklı yükümlülüklerini içeriyor.

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