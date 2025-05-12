Rusya’dan Ukrayna geneline 108 İHA’lı saldırı

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın dün gece saat 23.00’ten itibaren Ukrayna genelinde toplam 108 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, bu İHA’lardan 55’inin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi. Düşürülen araçların ülkenin doğu, kuzey, güney ve merkezi bölgelerine yayıldığı aktarıldı.

Demiryolları altyapısı hedef alındı

Ukrayna Demiryolları, Donetsk bölgesindeki bir sivil yük treninin İHA saldırısına uğradığını ve tren makinistinin yaralandığını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada, “Ateşkes önerileri görmezden geliniyor, demiryolu altyapısına yönelik düşmanca saldırılar devam ediyor” denildi.

Avustralyalı gönüllü hayatını kaybetti

Öte yandan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bir Avustralya vatandaşının Ukrayna’da hayatını kaybettiğini duyurdu. Albanese, hayatını kaybeden kişinin çatışmalara katılmadığını ve bir yardım kuruluşunda gönüllü olarak görev yaptığını açıkladı.

Avustralya medyası, ölen kişinin eski bir Avustralya askeri olduğunu ve İngiliz bir meslektaşıyla birlikte Ukrayna’nın doğusundaki İzyum yakınlarında bir binada meydana gelen patlamada yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

