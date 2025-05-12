Dünya

Rusya’dan Ukrayna geneline 108 İHA’lı saldırı

Rusya, İstanbul’da müzakere önerisinin ardından gece saatlerinde Ukrayna’ya 108 İHA ile saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgeler arasında Donetsk de yer aldı.

NationalTurk FR12/05/2025
4 1 dakika okuma süresi
Rusya, İstanbul’da müzakere önerisinin ardından gece saatlerinde Ukrayna’ya 108 İHA ile saldırı düzenledi.
Rusya, İstanbul’da müzakere önerisinin ardından gece saatlerinde Ukrayna’ya 108 İHA ile saldırı düzenledi.
WTS ile Ayın Fırsatları

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın dün gece saat 23.00’ten itibaren Ukrayna genelinde toplam 108 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, bu İHA’lardan 55’inin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi. Düşürülen araçların ülkenin doğu, kuzey, güney ve merkezi bölgelerine yayıldığı aktarıldı.

İçerik gizle
1 Demiryolları altyapısı hedef alındı
1.1 Avustralyalı gönüllü hayatını kaybetti

Demiryolları altyapısı hedef alındı

Ukrayna Demiryolları, Donetsk bölgesindeki bir sivil yük treninin İHA saldırısına uğradığını ve tren makinistinin yaralandığını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada, “Ateşkes önerileri görmezden geliniyor, demiryolu altyapısına yönelik düşmanca saldırılar devam ediyor” denildi.

Avustralyalı gönüllü hayatını kaybetti

Öte yandan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bir Avustralya vatandaşının Ukrayna’da hayatını kaybettiğini duyurdu. Albanese, hayatını kaybeden kişinin çatışmalara katılmadığını ve bir yardım kuruluşunda gönüllü olarak görev yaptığını açıkladı.

Avustralya medyası, ölen kişinin eski bir Avustralya askeri olduğunu ve İngiliz bir meslektaşıyla birlikte Ukrayna’nın doğusundaki İzyum yakınlarında bir binada meydana gelen patlamada yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

Bağlantılar
NationalTurk FR12/05/2025
4 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk FR

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır.NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu