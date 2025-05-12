AmerikaDünya

ABD ve Çin 90 günlük uzlaşmaya vardı

Ticaret savaşını tetikleyen yüksek vergi uygulamaları, ABD ve Çin'in vardığı 90 günlük anlaşmayla yumuşatılıyor. Her iki ülke, ithalata uyguladığı vergileri büyük oranda azaltacak.

NationalTurk FR12/05/2025
7 1 dakika okuma süresi
Ticaret savaşını tetikleyen yüksek vergi uygulamaları, ABD ve Çin'in vardığı 90 günlük anlaşmayla yumuşatılıyor.
Ticaret savaşını tetikleyen yüksek vergi uygulamaları, ABD ve Çin'in vardığı 90 günlük anlaşmayla yumuşatılıyor.
WTS ile Ayın Fırsatları

ABD Başkanı Donald Trump‘ın 2 Nisan’da duyurduğu yüksek gümrük vergileri, Çin ile ticaret gerilimini tırmandırmıştı. Ancak taraflar, geçtiğimiz hafta sonu İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen görüşmelerin ardından 90 günlük karşılıklı vergi indirimi üzerinde anlaştı.

İçerik gizle
1 Karşılıklı oranlar düştü
2 ABD ile Çin arasında sürekli müzakere mekanizması kurulacak
2.1 Taraflardan olumlu mesajlar

Karşılıklı oranlar düştü

Anlaşmaya göre, ABD Çin’den ithal ettiği ürünlere uyguladığı vergi oranını yüzde 145’ten yüzde 30’a indirecek. Çin ise ABD menşeli ürünlere uyguladığı yüzde 125’lik vergiyi yüzde 10’a çekecek. Bu geçici düzenleme 90 gün boyunca yürürlükte kalacak.

ABD ile Çin arasında sürekli müzakere mekanizması kurulacak

İki ülke ayrıca ticari ilişkilerin kalıcı şekilde iyileştirilmesi için düzenli görüşmeler yapacak bir mekanizma oluşturacak. Görüşmeler dönüşümlü olarak ABD ve Çin’de ya da üzerinde mutabık kalınacak üçüncü bir ülkede gerçekleştirilecek. Ekonomik ve ticari konularda çalışma düzeyinde de istişareler sürdürülecek.

Taraflardan olumlu mesajlar

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in kendisini arayarak yapıcı bir süreç başlattığını söyledi. Çin tarafı da ABD ile ilişkilerin istikrar kazanmasını hedefleyen bu adımın iki ülke ekonomileri kadar küresel piyasalara da olumlu katkı sunacağını belirtti.

Bağlantılar
NationalTurk FR12/05/2025
7 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk FR

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır.NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu