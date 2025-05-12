ABD ve Çin 90 günlük uzlaşmaya vardı

ABD Başkanı Donald Trump‘ın 2 Nisan’da duyurduğu yüksek gümrük vergileri, Çin ile ticaret gerilimini tırmandırmıştı. Ancak taraflar, geçtiğimiz hafta sonu İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen görüşmelerin ardından 90 günlük karşılıklı vergi indirimi üzerinde anlaştı.

Karşılıklı oranlar düştü

Anlaşmaya göre, ABD Çin’den ithal ettiği ürünlere uyguladığı vergi oranını yüzde 145’ten yüzde 30’a indirecek. Çin ise ABD menşeli ürünlere uyguladığı yüzde 125’lik vergiyi yüzde 10’a çekecek. Bu geçici düzenleme 90 gün boyunca yürürlükte kalacak.

ABD ile Çin arasında sürekli müzakere mekanizması kurulacak

İki ülke ayrıca ticari ilişkilerin kalıcı şekilde iyileştirilmesi için düzenli görüşmeler yapacak bir mekanizma oluşturacak. Görüşmeler dönüşümlü olarak ABD ve Çin’de ya da üzerinde mutabık kalınacak üçüncü bir ülkede gerçekleştirilecek. Ekonomik ve ticari konularda çalışma düzeyinde de istişareler sürdürülecek.

Taraflardan olumlu mesajlar

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in kendisini arayarak yapıcı bir süreç başlattığını söyledi. Çin tarafı da ABD ile ilişkilerin istikrar kazanmasını hedefleyen bu adımın iki ülke ekonomileri kadar küresel piyasalara da olumlu katkı sunacağını belirtti.

