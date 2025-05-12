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Rusya’dan ilginç iddia! Üçü de kokain içti

Rusya Sözcüsü Mariya Zakharova; Fransa, İngiltere ve Almanya liderlerleri Macron, Starmer ve Merz'in Ukrayna ziyareti dönüşü trende ‘kokain’ çektiğini iddia etti

NationalTurk NL12/05/2025
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Rusya Sözcüsü Mariya Zakharova; Fransa, İngiltere ve Almanya liderlerleri Macron, Starmer ve Merz'in Ukrayna ziyareti dönüşü trende ‘kokain’ çektiğini iddia etti
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Avrupa haftaya Rusya’nın ortaya attığı skandal iddiasıyla çalkalandı.

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1 Rusya Sözcüsü Mariya Zakharova, Fransa, İngiltere ve Almanya liderlerleri Macron, Starmer ve Merz’in Ukrayna ziyareti dönüşü trende ‘kokain’ çektiğini iddia etti
1.1 Macron poşeti sakladı iddiası
1.1.1 Almanya Başbakanı kaşığı gizledi
1.1.1.1 Üç ülkeden de jet yalanlama

Rusya Sözcüsü Mariya Zakharova, Fransa, İngiltere ve Almanya liderlerleri Macron, Starmer ve Merz’in Ukrayna ziyareti dönüşü trende ‘kokain’ çektiğini iddia etti

Kremlin’in iddiasına göre üç lider, Ukrayna lideri Zelensky’yi ziyaretin ardından döndükleri trende dikkat çekici bir görüntü verdi.

Macron poşeti sakladı iddiası

Gazetecilerin görüntü almak üzere vagona girdiği anda Fransa lideri Macron’un masanın üzerinde bulunan içinde beyaz madde bulunan bir poşeti hemen cebine koyup saklaması dikkat etti.

Almanya Başbakanı kaşığı gizledi

Aynı anda Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in de kaşık olduğu iddia edilen bir nesneyi koluyla kapattığı görüldü.

Rusya, kokain müptelası olduğunu iddia ettiği Ukrayna lideri
Zelensky’nin üç lideri ağırlamasının ardından ortaya çıkan bu görüntünün rastlantı olmadığını öne sürdü.

Üç ülkeden de jet yalanlama

Bazı Avrupa kaynakları ise üç liderin de kullandıkları maddenin etkisiyle garip hareketler yaptığını iddia etti.

Fransa, Almanya ve İngiltere ise üst düzeyden yapılan açıklamayla iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

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NationalTurk NL12/05/2025
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