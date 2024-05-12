Rusya’da 5 sivil hayatını kaybetti

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine yönelik düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya cephesinden açıklama geldi

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, saldırıda 20 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna ordusunun Belgorod kentine yönelik “terör” saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırının “Toçka-U” füze sistemi ile “Vampir” ve “Olha” çok namlulu roketatarlar ile yapıldığı aktarılan açıklamada, “6 Toçka-U füzesi, 4 Vampir topu ile 2 Olha topu Rus hava savunma sistemlerince yok edildi. Toçka-U füzesinin parçalarının düşmesi sonucu Belgorod kendindeki bir bina hasar gördü.” ifadelerine yer verildi.

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, “Enkazda 5 kişinin cesedine ulaşıldı.” ifadesine yer verildi.

Belgorod Bölge Valisi Gladkov da füze parçalarının düşmesi sonucu 10 katlı binadaki 16 dairenin yıkıldığını belirtti.

Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, olay yerine ek sağlık uzmanı gönderme talimatı verdiğini açıklandı.

Rusya Soruşturma Komitesi de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Rus güçlerinin Harkiv bölgesine saldırı düzenlediği kuzeydoğu Ukrayna’da sınırın hemen ötesinde çatışmalar devam ederken meydana geldi.

Moskova’daki savunma bakanlığı, kuvvetlerinin buradaki bazı köyleri ele geçirdiğini iddia ederken, Kiev karşı saldırılar düzenlediğini söylüyor.

Vladimir Putin’e bilgi verildi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov ile Belgorod Bölge Valisi Gladkov’un, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Belgorod kentindeki durumla ilgili bilgilendirdiği, Putin’in gerekli talimatları verdiğini aktararak, “Kiev yönetimi barbarca füze saldırısı düzenledi.” ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırı arkasında Kiev yönetimi ile Batı’nın olduğunu belirtti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin‘i alaycı bir dille tebrik etti.

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