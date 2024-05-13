Uzmanların gündemindeki mucize enzim: Nattokinaz

İstanbul Yelken Kulübü’nde Prof. Dr. Ahmet Taha Alper ve 120 eczacının katılımı ile Delta firması tarafından Nattokinaz sunumu gerçekleştirildi.

Nattokinaz’ın özellikle kalp sağlığı ve uzun yaşam üzerindeki etkilerinin konu alındığı toplantıda eczacılara nattokinaz ile ilgili kardiyolog bakış açısıyla önemli bilgiler verildi.

Toplantı, Prof. Ahmet Taha Alper ve eczacılar arasında yoğun soru ve cevap eşliğinde devam etti.

Nattokinazın kalp sağlığı üzerindeki etkileri, faydaları

Kan pıhtılarını çözebilen, tansiyonu düşürücü etkileri olan, kolesterolü düşüren Nattokinaz kalp sağlığı için en önemli takviyelerden biri.

Nattokinaz kalp krizlerini önlemeye ve kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Araştırmalar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere kardiyovasküler faydalar sunduğunu gösteriyor:

Tansiyonu düşürür: Çalışmalar, nattokinazın hipertansiyonu (yüksek tansiyon) olan kişilerde hem sistolik hem de diyastolik kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğunu göstermektedir.

Bu etkinin erkeklerde daha belirgin olduğu görülüyor.

Kolesterolü düşürür: Araştırmalar, nattokinazın toplam kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserit düzeylerini düşürebileceğini gösteriyor.

Pıhtılaşmayı önlemesi: Nattokinaz kan pıhtılarının oluşmasını önleyebilen ve hatta potansiyel olarak kan pıhtılarını çözebilen fibrinolitik ve antitrombolitik özelliklere sahiptir.

Aterosklerozun yavaşlaması: Nattokinazın, arterleri temizlemeye ve aterosklerozun (sertleşmiş arterler) gelişimini yavaşlatmaya yardımcı olabilecek antiplatelet ve antikoagülan etkileri vardır.

Nattokinaz felç riskini azaltıyor

Nattokinazın nöroprotektif etkileri de olabilir ve felcin önlenmesine yardımcı olabilir.

Nattokinaz, hipertansiyon ve kan pıhtıları dahil felç risk faktörlerini azaltmanın yanı sıra, kadınlarda von Willebrand faktöründe (vWF) bir düşüş yaşatmaktadır.

vWF doğal olarak oluşan bir proteindir, ancak bunun fazlası daha yüksek felç riskiyle bağlantılı olabilir. Dolayısıyla daha az vWF felç riskini azaltabilir

Başka bir küçük çalışmada, nattokinazın standart bakım (SOC) ile birleştirilmesi felç rehabilitasyonuna yardımcı olabilir.

60 günlük nattokinaz takviyesinden sonra katılımcılar tansiyon ve kolesterol üzerinde daha iyi bir kontrole sahip oldu, ayrıca fiziksel aktivite ve yaşam kalitesinde iyileşmeler oldu.

Covid-19 sonrası pıhtılaşma riskine karşı Nattokinaz tavsiyesi

Nattokinaz faydaları: Kalp, tansiyon, diyabet, baş ağrısı…

Damar tıkanıklığı nasıl temizlenir? Nattokinaz’ı deneyin

Covid-19 sonrası pıhtılaşma riskine karşı Nattokinaz tavsiyesi

Dr. Öğr. Üyesi Kardiyolog Gürkan Karaca, Covid-19 salgını sonrası artan pıhtılaşma ile ilgili önemli uyarılarda bulundu ve risk taşıyanlara Omega-3 ve Nattokinaz tavsiye etti.

Dr. Gürkan Karaca, Covid-19 sonrası pıhtılaşma riski nedir? Covid-19 geçiren kalp hastaları hangi kan değerlerini düzenli takip ettirmeli? Covid-19 geçirenler kan sulandırıcı kullanmalı mı? gibi soruları yanıtladı.

Instagram hesabından bir video yayınlayan Karaca şunları söyledi:

“Covid-19 geçiren bireylerin pıhtılaşma riski 1 yıl sonra bile hala yüksek kalmaya devam ediyor.

Ama fibrinojen, hsCRP, homosistein, lipoprotein a seviyeleri yüksek olan kişilerde bu risk daha fazla.

Eğer bu değerlerinizde yükseklik mevcutsa ve ailenizde felç gibi pıhtılaşma sorunlar varsa doktorunuzla kan sulandırıcı ihtiyacı açısından konuşmalısınız.

Hareketsiz kalmamalı ve su içmeyi ihmal etmemelisiniz.

Omega-3 ve Nattokinaz gibi doğal kan inceltici takviyeleri doktor kontrolünde kullanmalısınız.”

Doç. Dr. Togay Evrin: Nattokinaz sağlıklı yaşamın sırrı

Geleneksel Japon yemeği Natto’dan üretilen Nattokinaz her geçen gün daha çok gündem olmaya devam ediyor.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Togay Evin de Nattokinaz’ı “sağlıklı yaşamın sırrı” olarak tanımladı.

Nattokinaz kalbi destekler

Instagram hesabında paylaştığı videoda “Siz bu kadar yoğunlukta kalbinizi nasıl destekliyorsunuz?” sorusuna Evrin şu yanıtı verdi:

“Çok güzel bir soru. Çok sık duymaya başlayacağız. 1000 yıllık etki Nattokinaz. Bu, Japonların fermente soya fasulyesinden yaptıkları, peynir ekmek gibi tükettikleri Natto diye yemek var. İçindeki etken madde Nattokinaz. Sağlıklı yaşamın sırrı.”

Video açıklamasında ise Doç. Dr. Togay Evrin Nattokinaz hakkında şu bilgileri verdi;

“Natto binlerce yıldır Uzakdoğu beslenme alışkanlıklarında kahvaltıda tüketilen fermente bir gıdadır. Natto, soya fasülyesinin Bacillus Subtilis Natto ile fermentasyonundan elde edilir ve 1000’lerce yıldır sağlığa destek olduğu kabul edilmektedir.

Tüketildiği toplumlarda kalp damar hastalıkları birçok topluma göre çok düşük oranlarda görülmektedir.

Nattokinaz nedir?

Nattokinaz; Natto’dan ekstrakte edilen bir serin proteaz enzimidir. Enzim 1900’lü yılların başında keşfedilmiş olup, 1980’lerde klinik çalışmaları başlamıştır. Klinik çalışmalardan elde edilen sonuçlar ile kalp damar sağlığını korumada önemli bir destek olduğu kabul edilmiştir.

Tüm Dünya’da uzun ve sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı kalp ve damar sağlığına destek amacıyla gıda takviyesi olarak aktif olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca;

Nattokinaz’ın primer kardiyovasküler korumada destek sağlayabileceği, klinik çalışmalarda gösterilmiş faydaları ile kanıtlanmıştır.

Çalışmalarda fibrinolitik ve anti-trombotik etkinliği, kan basıncını düşürmede faydası, anti-atherosklerotik etkinliği, kan lipitlerini düşürmede etkinliği, kan akımını iyileştirdiği, trombosit ve eritrosit kümelenmesini azalttığı ve sistemik enflamasyon belirteci olan C-Reaktif Protein (CRP) seviyelerini normalleştirmede fayda sağladığı tespit edilmiştir.”