Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro: Netanyahu, tarihe soykırım suçlusu olarak geçeceksiniz

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında sosyal medya üzerinden başlayan tartışma sürüyor.

Gustavo Petro, Netanyahu’ya seslendi

Petro’nun Gazze’de Filistinlilerin öldürülmesi nedeniyle Netanyahu’nun tutuklanması çağrısında bulunmasının ardından Netanyahu da sosyal medya hesabı üzerinden karşılık verdi. Netanyahu’nun “İsrail, Hamas’ın antisemitik yanlısı tarafından öğüt almayacak. Yazıklar olsun Devlet Başkanı Peteo” paylaşımına Kolombiya Devlet Başkanından yanıt geldi.

Açıklamasını sosyal medya hesabından yapan Gustavo Petro, “Sayın Netanyahu, tarihe soykırım suçlusu olarak geçeceksiniz. Binlerce sivil çocuğun, kadının ve yaşlı insanın üzerine bomba atmak sizi kahraman yapmaz. Avrupa’da milyonlarca Yahudi’yi öldürenlerin yanında yer alıyorsunuz. Dini olsun ya da olmasın soykırım, soykırımdır. En azından katliamı durdurmaya çalışın” ifadelerini kullandı.

Filistin Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada Gazze’nin kuzeyindeki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığı duyuruldu.

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