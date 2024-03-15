AB Konseyi Başkanından Vladimir Putin’e ‘alaycı’ tebrik mesajı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i, seçim sonuçlanmamasına rağmen “büyük zaferinden dolayı” tebrik etti.

Vladimir Putin için mesaj paylaştı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, X hesabından Rusya Federasyonu’nda bugün başlayan devlet başkanlığı seçimiyle ilgili açıklama yaptı.

Vladimir Putin’i “ezici oy çokluğuyla kazandığı zaferi nedeniyle” tebrik etmek istediğini belirten Michel, “Muhalefet yok. Özgürlük yok. Seçim yok.” ifadelerini kullandı.

Rusya’da devlet başkanlığı seçimleri 17 Mart’ta tamamlanacak.

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