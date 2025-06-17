Rusya’dan gece yarısı katliamı! Kiev’e balistik füze yağdı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gece saatlerinde düzenlenen Rus saldırıları, şehir sakinleri uykudayken adeta bir cehenneme dönüştü. Balistik füzelerin hedefi olan dokuz katlı bir apartman yerle bir oldu, en az 15 kişi yaşamını yitirdi, 116 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıyı “başkent Kiev’e yönelik en dehşet verici darbelerden biri” olarak tanımladı.

Saldırıların bilançosu ağır

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkachenko, ölü sayısının 14’ünün başkentten bildirildiğini, ayrıca 99 kişinin yaralandığını açıkladı. Acil yardım ekipleri yıkılan binada enkaz altında kalanları kurtarmak için sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, tek bir apartman bloğunda 30 dairenin tamamen yok olduğunu ve 27 farklı bölgeye isabetli saldırılar düzenlendiğini söyledi.

Rusya sivilleri hedef aldı

Ukrayna kaynaklarına göre, Rusya saldırılarda 440’tan fazla insansız hava aracı ve 32 füze kullandı. ABD vatandaşı bir kişinin de şarapnel yaraları nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Kiev Belediye Başkanı Vitalii Kliçko ise bazı semtlerde düşen füze parçalarının yangınlara yol açtığını duyurdu.

Zelenskiy: Putin savaşı uzatmak istiyor

Ukrayna lideri Zelenskiy, “Putin bunu yapabiliyor çünkü hâlâ savaşacak gücü var. Ve ne yazık ki, dünyanın güçlü liderleri buna göz yumuyor” dedi. Saldırılar, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi planlanan Zelenskiy’nin destek arayışının ortasında geldi. Ancak Trump, Ortadoğu’daki gelişmeleri gerekçe göstererek G7 Zirvesi’nden erken ayrıldı.

Odesa da hedefteydi

Gece boyunca yalnızca Kiev değil, güneydeki Odesa kenti de hedef alındı. Odesa’da 1 kişi hayatını kaybederken 17 kişi yaralandı. Ukrayna’nın karşı saldırılarında ise Rusya, 203 Ukrayna İHA’sını düşürdüğünü iddia etti.

Putin’den mesaj yok, Moskova alarma geçti

Rusya tarafı saldırılar hakkında resmi bir açıklama yapmazken, Moskova’daki dört büyük havaalanında uçuşlar geçici olarak durduruldu. Saldırılar sonrası Rusya’nın bazı bölgelerinde akaryakıt kısıtlamalarına gidildiği bildirildi.

