CHP’li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

31 Mart yerel seçimlerinden birinci parti olarak çıkan Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik operasyonlar sürüyor. Son olarak İstanbul’un Şile ilçesinde CHP’li Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim, gece yarısı evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonun ardından resmi bir açıklama yapılmazken, CHP cephesinden sert tepkiler yükseldi.

Gözaltı saat 01:30’da gerçekleşti

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Şile Belediyesi’ne yönelik operasyonun gece saat 01:30’da gerçekleştirildiğini duyurdu. Çelik, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve beraberindeki bazı isimlerin evlerine baskın yapılarak gözaltına alındığını söyledi. Gözaltına alınanlar arasında eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak’ın da olduğu bildirildi.

CHP’den “gece baskını” tepkisi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, operasyonun ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yeri yurdu belli insanları, belediye başkanlarını şafak baskınlarıyla gözaltına alarak halka korku salamadıkları için gece baskınlarına başlayanlar bilsinler ki yasalarımız geceleri operasyon ve arama yapmayı yasayla sınırlamıştır. Bu ‘operasyoncu’ zihniyet ülkemizin barışına, huzuruna ve güvenliğine zarar vermektedir. Makam, mevki ve iktidar için adalet ve insan hakları ayaklar altına alınmaktadır. Sandıktan çıkan iradenin karşısında durulamayacağını, bizi kimsenin korkutamayacağını ve sindiremeyeceğini herkes bilsin!”

CHP’li başkanlara operasyon zinciri

Şile operasyonu, seçimlerin ardından CHP’li belediyelere yönelik gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklama dalgasının yeni bir halkası oldu. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı birçok isim hakkında daha önce çeşitli soruşturmalar başlatılmıştı. Son operasyonda gözaltına alınan belediye başkanı sayısı 16’ya yükseldi.

Soruşturmanın içeriği henüz açıklanmadı

Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmanın detaylarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Emniyet kaynaklarından edinilen ilk bilgiler operasyonun mali suçlar kapsamında yapıldığını gösterse de gözaltı gerekçeleri kamuoyuna açıklanmadı.

