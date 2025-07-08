Rusya’da şok intihar

Rusya’da Roman Starovoit, yolsuzlukla suçlanıyordu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin‘in, Ulaştırma Bakanlığı görevinden aldığı Roman Starovoit, Moskova’da yaşamına son verdi. 53 yaşındaki eski bakan, Moskova dışında arabasının yakınlarında başından vurulmuş halde bulundu. Görevden alındıktan kısa süre sonra yaşamına son veren Starovoit’in bir zamanlar yönettiği bölgedeki yolsuzluk soruşturmasıyla bağlantılı olarak görevden alındığı belirtiliyor.

Kursk Valisi iken yolsuzluk yaptı iddiası

Roman Starovoit, Mayıs 2024’te ulaştırma bakanı olarak atanmadan önce yaklaşık beş yıl boyunca Kursk bölgesinin valisiydi. Bu yılın nisan ayında, Starovoit’in vali olarak halefi ve eski yardımcısı Aleksey Smirnov, sınır savunmaları için ayrılan fonların çalındığı ve Kursk’un Ukrayna saldırılarına karşı daha savunmasız hale geldiği suçlamaları arasında savunma amaçlı ayrılan parayı zimmete geçirmekle suçlandı. Roman Starovoit’in bu yolsuzluğa karıştığı öne sürülüyor.