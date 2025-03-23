Başsavcılıktan Ekrem İmamoğlu’na terör itirazı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçlaması kapsamında serbest bırakılmasına itiraz edeceğini duyurdu. Başsavcılık, mevcut tutukluluğun yalnızca mali suçlara dayandığını, ancak terör bağlantılı dosyada da kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu vurguladı.

Ekrem İmamoğlu mali suçlardan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet almak”, “irtikap”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi mali suçlardan dolayı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ancak aynı dosyada yer alan “PKK/KCK terör örgütüne yardım” suçlamasından dolayı tutuklama uygulanmadı.

Başsavcılıktan terör dosyası için itiraz kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, terör suçlaması yönünden de kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtilerek, “Her ne kadar mali suçlardan tutuklama kararı verilmiş olsa da, terör örgütüne yardım suçlamasından dolayı tutuklama talebimiz reddedilmiştir. Bu karara itiraz edeceğiz,” denildi.

20 kişi daha tutuklandı

Soruşturma kapsamında, İmamoğlu’nun yanı sıra aralarında Murat Ongun (İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı), Tuncay Yılmaz (İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü) ve Buğra Gökçe (İPA Başkanı) gibi isimlerin bulunduğu 20 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklanan diğer isimler arasında şu kişiler yer alıyor:

Ali İlbak, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı

Terör soruşturmasında da tutuklamalar geldi

“PKK/KCK terör örgütüne yardım” suçlamasıyla yürütülen ayrı dosyada ise, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adli kontrolle serbest bırakılanlar

Hakimlik, bazı şüpheliler hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartı gibi adli kontrol tedbirleri uyguladı. Serbest bırakılan isimler arasında Ercan Saatçi, Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin ve Vahit Doğan yer aldı.

Firari 3 kişi aranıyor

Soruşturma kapsamında halen firari olan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. İlgili kişilerin yurt dışına çıkmış olabileceği yönünde değerlendirmeler bulunuyor.

