Seul’de yol çöktü: 1 kişi öldü

Güney Kore’nin başkenti Seul, Gangdong bölgesinde yaşanan üzücü bir olayda, motosikletli bir adam çöken yola düşerek hayatını kaybetti. Pazartesi akşamı saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, yolun bir anda çökmesiyle oluşan yaklaşık 20 metre derinliğindeki çukura düşen sürücü için başlatılan arama çalışmaları, Salı sabahı sonuçlandı.

Seul’de facianın eşiğinden dönüldü

Yerel itfaiye yetkilileri, 30’lu yaşlarında olduğu belirtilen sürücünün cansız bedeninin, düştüğü noktadan yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunduğunu açıkladı. Aynı kazada bir araç sürücüsünün de hafif yaralandığı ve tedavi altına alındığı belirtildi.

Yol aniden çöktü

Güvenlik kameralarına ve araç kamerasına yansıyan görüntülerde, yolun aniden çökmesiyle motosikletlinin gözden kaybolduğu, önündeki aracın ise saniyelerle kurtulduğu görüldü. Olay kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük yankı uyandırdı.

Yerel basına göre, çöken alan 20 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğindeydi. Arama ekipleri, çukurda motosiklet ve cep telefonu bulduktan sonra cansız bedene ulaştı. Yetkililer, çukurun içinde yaklaşık 2 bin ton su ve toprak karışımı bulunduğunu belirtti.

10 yılda 223 çökme vakası

Seul Belediyesi’ne yakın zamanda sunulan bir raporda, son 10 yılda şehir genelinde 223 sinkhole (çökme) vakasının yaşandığı bilgisi yer aldı. Henüz resmi olarak olayın nedeni açıklanmazken, uzmanlar doğal nedenlerin yanı sıra insan eliyle yapılan kazı ve altyapı çalışmalarının da bu tür çökme olaylarını tetikleyebileceğini belirtiyor.

Son yıllarda artan bu tarz vakalar, şehir altyapısının güvenliği konusundaki endişeleri de beraberinde getiriyor. Yetkililer, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturmanın başlatıldığını ve benzer kazaların önüne geçmek için çalışmaların hızlandırılacağını duyurdu.

