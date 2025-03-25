Güler Sabancı, Sabancı Holding Başkanlığı’nı bırakıyor

Türk iş dünyasının en saygın isimlerinden biri olan Güler Sabancı, 21 yılı başkanlık olmak üzere 47 yıl boyunca görev aldığı Sabancı Topluluğu’nda önemli bir dönemi geride bırakıyor. Sakıp Sabancı’nın vefatının ardından 2004 yılında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine gelen Sabancı, 27 Mart’ta düzenlenecek Genel Kurul’da son kez hissedarlarla başkan unvanıyla buluşacak.

Güler Sabancı’nın Vakıf ve Üniversite Görevleri Devam Ediyor

Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine ise devam edecek. Yayınladığı veda mesajında, “21 yılı Yönetim Kurulu Başkanı olarak, birçok görevi başarıyla tamamlamış ve Topluluğumuzun itibarını hak ettiği şekilde temsil etmiş olmanın verdiği iç huzurla görevimi bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

Başkanlık İçin Hayri Çulhacı Öneriliyor

Holdingin yeni başkanlık görevine, halihazırda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hayri Çulhacı’nın önerilmesi planlanıyor. 35 yılı aşkın süredir Sabancı Topluluğu’nda önemli pozisyonlar üstlenen Çulhacı, Akbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve çeşitli iştiraklerdeki üst düzey görevleriyle tanınıyor.

Yeni Dönem 27 Mart’ta Başlayacak

Sabancı Holding’in yeni Yönetim Kurulu üyeleri, 27 Mart 2025 tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısında seçilecek. Görev dağılımı sonrasında, Hayri Çulhacı’nın başkanlık koltuğuna oturması bekleniyor.