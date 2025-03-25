Özgür Özel Saraçhane meydanında yaptığı açıklamalarla, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için başlatılan nöbetin sürdüğünü ve halkın iradesine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Özel, Saraçhane’nin bugün “korunacak yer” olduğunu belirterek, “Günü geldiğinde hep beraber Taksim’e gideceğiz ama bugün buradayız” dedi.

“Günü Gelince Taksim’e Gideceğiz”

Taksim’e gitme çağrılarına da değinen Özgür Özel Saraçhane açıklamasında, provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti:

“Ben kimseye provokatör demem ama araya girenler var. ‘Taksim’e gidelim’ diyenler, Saraçhane’yi terk etmemizi istiyor. Biz Taksim’e gitmemiz gereken gün gideriz. 1 Mayıs olur, başka bir gün olur… Ama bugün değil. Bugün buradayız, bu meydanı kimseye bırakmayacağız. Özgür ölecek ama Saraçhane’yi bırakmayacak.”

“Bu Gece Buradayız” – Özgür Özel Saraçhane Nöbeti Devam Ediyor

CHP lideri Özgür Özel Saraçhane meydanında kalabalığa seslenerek, tüm yurttaşları bu akşam saat 20.30’da Saraçhane’ye davet etti:

“Bugün nerede olmamız gerekiyorsa oradayız. Bu gece buradayız. Yüz binlerle birlikte Saraçhane’de olacağız. İstanbul’un iradesine ve birbirimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

“Ekrem İmamoğlu’nun Yerine Seçilecek Kişi de Seçilmiş Olacak”

Özel, Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılacak oylamaya da dikkat çekerek, İmamoğlu’nun vekilinin yine halkın iradesini temsil eden biri olacağını vurguladı.

“Ekrem Başkan’ın yerine yine seçilmiş biri gelecek. Bu seçim sürecini yakından takip ediyoruz. Saraçhane sadece bir meydan değil, halkın direniş noktasıdır.”

Özgür Özel’den Boykot Çağrısı: İşte Liste

Özgür Özel Saraçhane konuşmasında ayrıca bazı markalara yönelik boykot çağrısı da yaptı. İşte Özel’in açıkladığı boykot listesi:

• Espresso Lab

• D&R

• İdefix

• Demirören

• Klim Mobilya

• Ülker

• Türk Petrol

• Milangaz

• TRT

• TGRT

• İhlas

• Misli.com / İddia.com

• Milli Piyango

• ETS Tur

CHP Genel Başkanı, bu firmaların iktidar yanlısı tutumlar sergilediğini ve halkın demokratik iradesine zarar verdiğini öne sürerek, tüketicileri bu şirketleri desteklememeye davet etti.

Özgür Özel Saraçhane açıklamalarıyla birlikte muhalefetin en kritik çıkışlarından birine imza attı. Nöbetin ve tepkilerin önümüzdeki günlerde daha geniş kitlelere yayılması bekleniyor.