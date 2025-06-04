Simone Inzaghi, Al Hilal’de

Simone Inzaghi maaşını 4’e katlayacak

Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain‘e 5-0 kaybeden Inter’in teknik direktörü Simone Inzaghi, yeni bir maceraya yelken açıyor. İtalyan hoca, Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımıyla anlaştı. Inzaghi, Al Hilal ile yıllık 26 milyon Euro’dan iki yıllık sözleşme imzalayacak. Simone Inzaghi’nin Inter’deki maaşı ise yıllık 7 milyon Euro idi. Simone Inzaghi, Inter’de 217 karşılaşmada 141 galibiyet, 41 beraberlik ve 35 yenilgi aldı. Deneyimli hoca Inter’e 1 İtalya Ligi, 2 İtalya Kupası, 3 İtalya Süper Kupa kazandırırken Şampiyonlar Ligi’nde de iki kez final başarısı yaşadı.

Al Hilal, Jorge Jesus’u kovmuştu

Al Hilal, 2023-24 sezonunda Fenerbahçe’den ayrılan Portekizli teknik adam Jorge Jesus’u teknik direktörlüğe getirmiş, ilk sezonda Suudi Arabistan lig ve kupa şampiyonluklarını kazanmıştı. Jorge Jesus yönetiminde 34 maç üst üste kazanarak dünya rekoru kıran Al Hilal’de ikinci sezonda ise işler yolunda gitmedi. Suudi ekibi, sezonu ikinci tamamlarken 3 Mayıs 2025’te Jorge Jesus ile yollar ayrıldı.