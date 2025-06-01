Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi: PSG

Almanya’nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena’da futbolseverlerin gözlerini çevirdiği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG) ile İtalyan temsilcisi Inter karşı karşıya geldi. Karşılaşmada PSG, rakibini 5-0’lık farklı bir skorla mağlup ederek tarih yazdı.

PSG’den görkemli başlangıç

Karşılaşmanın henüz 12. dakikasında Vitinha’nın ceza sahasında bulduğu boşluğu değerlendiren Hakimi, PSG’yi öne geçirdi. 20. dakikada ise Dembele’nin pasında topla buluşan Doue, farkı ikiye çıkardı. PSG, ilk yarının sonlarında Kvaratskhelia ile 3. gole de çok yaklaştı, ancak top auta gitti. Inter ise Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı kornerlerde gol fırsatlarını değerlendiremedi.

İkinci yarıda gol şov devam etti

İkinci yarıya hızlı başlayan PSG, 63. dakikada Vitinha’nın pasıyla bir kez daha Doue’yi buldu ve skoru 3-0’a taşıdı. Bu golden sonra formayı çıkararak sevincini paylaşan Doue, sarı kart gördü. Inter’de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 70. dakikada oyundan alınırken, 73. dakikada Kvaratskhelia farkı 4’e çıkardı. 87. dakikada ise Mayulu oyuna girdikten sadece 3 dakika sonra PSG’nin 5. golünü kaydetti.

Tribünler coştu, Linkin Park sahne aldı

Final öncesinde rock grubu Linkin Park’ın sahne almasıyla tribünlerde coşku doruğa ulaştı. PSG taraftarlarının maç öncesi hazırladığı koreografi ise geceye damgasını vurdu. Futbolseverler, PSG’nin bu zaferini unutulmaz bir atmosferde kutladı.

Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de başladı

Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, final karşılaşmasına ilk 11’de başladı. Çalhanoğlu’nun kullandığı kornerlerde Inter etkili ataklar yapsa da PSG savunması gol şansı tanımadı.

