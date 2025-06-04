Hakan Fidan: Üç liderin güvendiği tek isim Erdoğan

TRT Haber’de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki rolünü, sahadaki gelişmeleri ve bölgesel diplomasi trafiğini detaylı şekilde anlattı. Savaşın artık yalnızca iki ülkeyle sınırlı olmadığını belirten Fidan, “İki ülkenin arkasındaki güçlerin de pozisyon aldığı, küresel yayılma riski taşıyan bir savaşla karşı karşıyayız” dedi.

Ateşkes masası yeniden kuruluyor

Fidan, Türkiye’nin girişimleriyle 16 Mayıs’ta İstanbul’da tarafların yeniden bir araya geldiğini ve bu görüşmelerin esir takası konusunda somut bir adımla sonuçlandığını aktardı. Dünkü toplantıda 1000’den fazla kişiyi kapsayacak yeni bir takas anlaşmasının gündeme geldiğini belirten Fidan, tarafların ateşkes şartlarına ilişkin belgeler sunduğunu ve sürecin sürdürüleceği yönünde mutabakata varıldığını söyledi.

“Masadan kalkmamak en önemli kararlılık”

Görüşmelerin olumlu ve yapıcı geçtiğini belirten Bakan Fidan, “Masadan kalkmamak, ateşkese ve barışa yönelik iradenin devam ettirilmesi en önemli tavrımızdır. Bu görüşmelerin Türkiye’de olması ya da olmaması değil, sürmesi önemli” dedi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güveniyorlar”

Olası bir liderler zirvesine ilişkin soruyu yanıtlayan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirterek, “Trump, Putin ve Zelenskiy’nin aynı anda güvendiği, dürüstlüğüne ve liderliğine itimat ettiği başka bir isim yok” dedi.

Suriye’de yeniden yapılanma süreci

Fidan, Esed sonrası yıkılmış Suriye’nin rehabilitasyonunun çok paydaşlı, koordineli ve profesyonel bir süreç gerektirdiğini ifade etti. Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ciddi getirileri olduğunu vurgulayan Fidan, “Ön verilerini görmeye başladık” dedi. Bölgesel kalkınmanın göçün tersine çevrilmesi açısından da hayati önemde olduğunu ifade etti.

DEAŞ’la mücadelede bölgesel hücre

Terör örgütü DEAŞ’a karşı Türkiye, Suriye, Ürdün ve Irak’ın ortak bir istihbarat-operasyon hücresi kurduğunu açıklayan Fidan, “Bu, bölgesel güvenlik açısından çok önemli bir adım” dedi. Kampların boşaltılması ve hapishanelerle ilgili çalışmaların da sürdüğünü ekledi.

ABD ile ilişkiler, İsrail baskısı ve Gazze

ABD’nin desteğiyle İsrail’in uyguladığı politikaların uluslararası meşruiyetini kaybettiğini ifade eden Fidan, bu durumun özellikle Avrupa’da dengeleri değiştirdiğini söyledi. ABD’li yetkililerle temaslarını da aktaran Fidan, “Gerçek bir ateşkes için odaklanmış bir irade olduğunu görüyorum” dedi.

Erdoğan’ın Washington ziyareti hazırlıkları

Fidan, Türkiye-ABD ilişkilerinin son dönemde olumlu bir seyir izlediğini belirterek, mühimmat ve yedek parça ihracatı gibi bazı alanlarda da engellerin kalkmakta olduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhtemel Washington ziyareti için karşılıklı hazırlıkların sürdüğünü aktardı.

