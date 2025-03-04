Tarihte Bugün | 4 Mart 1656: Osmanlı’da Vaka-i Vakvakiye (Çınar Olayı ) Patlak Verdi

Tarihte Bugün Çınar Olayı Başladı. 4 Mart 1656’da Osmanlı tarihinin en büyük ayaklanmalarından biri olan Vaka-i Vakvakiye (Çınar Vakası başladı. IV. Mehmed döneminde yeniçeriler ve sipahiler, düşük ayarlı para ile maaş ödenmesine ve devlet yönetimindeki usulsüzlüklere tepki göstererek büyük bir isyan başlattı. Bu isyan, Osmanlı Devleti’nin merkezî otoritesini sarsan en önemli olaylardan biri oldu.

Tarihte Bugün: Çınar Olayı Nasıl Başladı?

Vaka-i Vakvakiye, Girit Seferi’nden dönen askerlerin maaşlarını almak için Ağa Kapısı’na gitmesiyle patlak verdi. Ancak sadrazam Ermeni Süleyman Paşa’nın düşük ayarlı akçe ile ödeme yapması ve askerleri küçümseyen tavırları, orduyu öfkelendirdi. Bu olay, hızla bir isyana dönüştü ve askerler, saraya yürüyerek IV. Mehmed’den yönetimdeki isimlerin değiştirilmesini talep etti.

Padişah, isyanı yatıştırmak için saray içindeki ocak ağalarının ve bazı devlet yöneticilerinin idam edilmesini onaylamak zorunda kaldı. 4-8 Mart 1656 tarihleri arasında devam eden ayaklanma sürecinde, At Meydanı’ndaki büyük bir çınar ağacına idam edilenlerin cesetleri asıldığı için bu olay “Çınar Vakası” olarak anıldı. Ayrıca, Hint mitolojisindeki “Vakvak Ağacı”na benzetildiği için Vaka-i Vakvakiye olarak da adlandırıldı.

Osmanlı’nın Güç Dengesini Değiştirdi

yaşanan bu büyük isyanın ardından Osmanlı Devleti’nde önemli reformlar yapılmak zorunda kaldı. Yeniçerilerin ve sipahilerin gücü arttı, saray ise merkezi otoriteyi koruma konusunda daha sert önlemler almak zorunda kaldı.

Çınar Vakası, Osmanlı’da devlet içindeki hizipleşmenin ve askerî ayaklanmaların, padişah ve yönetim üzerinde nasıl büyük bir baskı oluşturduğunu gözler önüne seren önemli bir olay olarak kayıtlara geçti.