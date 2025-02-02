Sırbistan’da tarihi protesto

Sırbistan’da öğrenci hareketleri öncülüğünde başlayan hükümet karşıtı protestolar, hafta sonunda zirveye ulaştı. Ülke tarihinin en büyük gösterilerinden biri olarak değerlendirilen protestolarda, Novi Sad’daki üç büyük köprü kapatıldı. Göstericiler, üç ay önce tren istasyonu girişindeki beton çatının çökmesi sonucu hayatını kaybeden 15 kişiyi anarken, bu faciadan doğrudan hükümeti sorumlu tuttu.

Öğrenci hareketinin sözcülerinden biri olan Dejan Bagarić, “Bu, Sırbistan tarihindeki en büyük sokak protestosu. İnsanlar yolsuzluktan bıktı, bu hükümet tamamen yozlaşmış ve artık buna katlanmak istemiyoruz,” dedi.

Protestoların merkezinde, hükümetin facia sonrası sorumluluk almaması ve olayın üstünü örtmeye çalışması yer alıyor. Tren istasyonunun yenilenmesi, bir Çin devlet konsorsiyumu ile yapılan anlaşma kapsamında yürütülmüştü. Muhalifler, proje sürecinde hiçbir güvenlik standardına uyulmadığını ve ihale süreçlerinin şeffaf yürütülmediğini savunuyor.

Sırbistan’da sular durulmuyor

Ülkenin dört bir yanına yayılan gösteriler, yalnızca hükümetin yolsuzluklarına karşı değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić’in giderek otoriterleşen yönetimine karşı da bir tepki olarak görülüyor.

Belgrad’dan Novi Sad’a 80 kilometrelik yolu yürüyerek gelen yüzlerce öğrenci, protestolara katılarak dayanışma mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Vučić ise gösterilere yanıt olarak, “Ülkemiz hem dışarıdan hem içeriden saldırı altında” ifadelerini kullandı ve protestocuların yabancı güçlerin desteğiyle hükümeti devirmeye çalıştığını iddia etti.

Hükümet krizi yatıştırmak için tren istasyonu çöküşüyle ilgili gizli belgeleri kamuoyuna sundu ve Başbakan Miloš Vučević’in istifasını duyurdu. Ancak protestocular, sadece sembolik adımlar atıldığını belirterek eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.

Gençler arasındaki işsizlik oranlarının rekor seviyeye ulaşması ve mezunların yurtdışına göç etmek zorunda kalması, protestoların giderek daha geniş bir kitleye yayılmasına neden oluyor. Öğrenciler, bir lider seçmemeye ve tüm kararları ortaklaşa almaya devam ederek hükümetin olası baskılarını etkisiz hale getirmeye çalışıyor.

Demokrat Parti lideri Srđan Milivojević, “Artık hükümetin nasıl tepki verdiği önemli değil. Protestoların temposunu gençler belirliyor ve Vučić devrilene kadar bu mücadeleyi sürdürecekler” dedi.

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, Novi Sad’daki tren kazasının ardından artan protestolar üzerine istifa ettiğini açıkladı.

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