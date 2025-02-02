Philadelphia’da uçak faciası: 7 ölü, 19 yaralı

ABD’nin Philadelphia kentinde, Meksika’ya hasta taşıyan Learjet 55 tipi tıbbi tahliye uçağı, kalkıştan kısa süre sonra binalara çarparak düştü. Uçakta bulunan çocuk hasta, annesi, iki pilot, bir doktor ve bir sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Kazada yerde bulunan bir kişi de yaşamını yitirdi.

Yetkililer, uçağın havalandıktan sonra 1.500 feet yükseldiğini, ancak ani bir düşüşle çakıldığını belirtti. Görgü tanıkları, büyük bir patlama sesi duyduklarını ve gökyüzünün alevlerle aydınlandığını ifade etti.

Kaza sonrası bölgedeki çok sayıda bina hasar görürken, elektrik kesintileri yaşandı. Yetkililer, enkaz alanının geniş bir bölgeye yayıldığını ve soruşturmanın haftalarca sürebileceğini açıkladı.

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ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazanın nedenini araştırıyor. Meksika hükümeti, kazada hayatını kaybeden vatandaşlarının aileleriyle temasta olduklarını duyurdu.

ABD’de büyük bir hava faciası yaşandı! American Airlines’a ait yolcu uçağı, iniş sırasında bir ABD ordusu helikopteriyle çarpışarak Potomac Nehri’ne düştü.

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