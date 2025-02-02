Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak gözaltına alındı

İstanbul’da yürütülen bir soruşturmanın firari şüphelilerinden birinin Edirne üzerinden kaçırılmaya çalışıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, savcılıkla iş birliği yaparak operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ve Kenan Koçak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında Sulh Ceza Hakimliği tarafından gözaltı kararı verilirken, Kenan Koçak’ın pazartesi günü mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Kenan Koçak kimdir?

Kenan Koçak, 1983 İstanbul doğumlu olup, Maltepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Ancak kariyerini inşaat sektöründe sürdürmektedir. 2020 yılında Merve Özbey ile evlenen Koçak, iki çocuk babasıdır.

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