Starmer’dan Ukrayna için ‘Gönüllüler Koalisyonu’ hamlesi

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, Avrupa’daki liderlerle gerçekleştirdiği zirvede Ukrayna için “Gönüllüler Koalisyonu” oluşturma kararı alındığını açıkladı. Zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında, askeri yardımların devam edeceği ve Ukrayna’nın güvenliğinin kalıcı barışın temel unsuru olması gerektiği vurgulandı.

Zirvede Alınan Dört Temel Karar:

Ukrayna’ya askeri yardımların devam etmesi ve Rusya’ya ekonomik baskının artırılması

Barış görüşmelerinde Ukrayna’nın egemenliği ve güvenliğinin sağlanması, Ukrayna’nın müzakerelerde mutlaka yer alması

Olası bir barış anlaşması durumunda, Ukrayna’nın savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi ve gelecekteki saldırılara karşı korunması

Barış anlaşmasını koruyacak ve Ukrayna’nın güvenliğini garanti altına alacak “Gönüllüler Koalisyonu”nun oluşturulması

Starmer, koalisyona hangi ülkelerin katıldığını açıklamazken, anlaşmaya bağlı ülkelerin “acil şekilde planlama sürecini hızlandıracağını” ifade etti.

Zirvede yer alan ülkeler arasında Fransa, Polonya, İsveç, Türkiye, Norveç, Çekya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Romanya, Finlandiya, İtalya, İspanya ve Kanada bulunuyor.

İngiltere’den Ukrayna’ya Yeni Silah Yardımı

Sir Keir Starmer, Ukrayna’nın savunmasını güçlendirmek için 1,6 milyar sterlinlik (2 milyar dolar) ihracat finansmanı sağlayacaklarını duyurdu. Bu kapsamda 5.000’den fazla hava savunma füzesi alınacak.

Ayrıca İngiltere, daha önce dondurulmuş Rus varlıklarının kârlarıyla finanse edilen 2,2 milyar sterlinlik bir askeri destek kredisi açıklamıştı.

Starmer, “Geçmişin hatalarından ders çıkarmalıyız. Zayıf bir anlaşma kabul edilemez. Rusya’nın kolayca ihlal edebileceği bir barış yerine, güçlü bir barış anlaşması oluşturmalıyız” dedi.

İngiltere’nin “askerî varlıklarını sahada ve havada destekleyeceğini” vurgulayan Starmer, Avrupa’nın Ukrayna için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

“Avrupa yükü omuzlamalı, ancak ABD’nin desteği de kritik önemde” diyen Starmer, Rusya’nın barış görüşmelerinde belirleyici olamayacağını belirtti.

Ayrıca, “Trump ile Ukrayna’da kalıcı bir barışın sağlanması gerektiği konusunda hemfikiriz. Şimdi bunu birlikte gerçekleştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Trump ve Zelenskiy Arasında Gerilim: ABD-Ukrayna Anlaşması Askıda mı?

Zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa’nın destek taahhüdünden memnuniyet duyduğunu belirtti. Ancak, ABD ile yapılan nadir mineraller anlaşmasının geleceği belirsizliğini koruyor.

Zelenskiy, zirve sonrasında Sandringham’a giderek Kral Charles III ile bir araya geldi ve düzenlenen basın toplantısında, ABD ile mineraller anlaşmasının imzaya hazır olduğunu söyledi.

Ancak, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Rusya ile bir barış anlaşması sağlanmadan bu anlaşmanın imzalanamayacağını açıkladı.

Biden yönetimi döneminde hazırlanan bu anlaşma, ABD’ye Ukrayna’nın nadir toprak elementleri rezervlerine erişim hakkı veriyordu. Zelenskiy’nin Washington ziyareti sırasında anlaşmanın imzalanması bekleniyordu, ancak Trump ve Zelenskiy arasında Oval Ofis’te yaşanan gergin tartışma nedeniyle Ukrayna heyeti görüşmeleri erken sonlandırdı.

Trump, Ukrayna’ya yönelik desteğini şartlı olarak sürdüreceğini belirtirken, Rusya ile doğrudan barış görüşmelerine başladıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy’yi eleştirerek “Dünya Savaşı III için kumar oynuyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ise, “Barış görüşmeleri Ukrayna olmadan yapılamaz” dedi ve Rusya’nın savaşın başladığı 24 Şubat 2022’den beri sürekli saldırgan politikalar izlediğini vurguladı.

NATO ve AB’den “Avrupa’yı Yeniden Silahlandırma” Çağrısı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirvede Avrupa’nın acilen yeniden silahlanması gerektiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’nın uzun vadede savaşma kapasitesini koruması için daha fazla adım atması gerektiğini söyledi.

“Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu tüm desteği aldığından emin olmak zorundayız. Bu savaş, ne kadar uzun sürerse sürsün, Ukrayna mücadele etmeye devam edecek” dedi.

Avrupa’nın Desteği Güçlenirken ABD ile Belirsizlik Devam Ediyor

İngiltere’nin liderliğinde Avrupa ülkeleri, Rusya’nın saldırganlığına karşı Ukrayna’yı uzun vadeli olarak desteklemek için güçlü bir duruş sergiledi.

Ancak, ABD’nin Rusya ile başlattığı doğrudan barış görüşmeleri ve Trump’ın Ukrayna’ya yönelik eleştirileri, Batı ittifakı içinde yeni gerilimlere yol açıyor.

Zelenskiy, Avrupa’nın desteğini arkasına alarak savaşın geleceği için diplomasiye yönelmeye devam ederken, Washington ile olan ilişkilerin nasıl şekilleneceği büyük bir soru işareti olmaya devam ediyor.

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