TÜİK YARGILANIYOR! Enflasyon verilerinin güvenilir olmadığı ve milyonlarca yurttaşın bu yüzden mağdur edildiği gerekçesiyle birçok siyasi parti ve dernek tarafından suçlanan kurum yine aynı suçlama ile karşı karşıya bu kez eski Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi emekli Seyfettin Çilesiz, TÜİK’e enflasyon verilerinin düzeltilmesi için başvurmuştu.

TÜİK’ten yanıt alamayan Seyfettin Çilesiz, “TÜİK’in açıkladığı enflasyonla çarşı pazardaki fiyat artışlarının örtüşmediği, açıklanan düşük enflasyon nedeniyle kendisinin ve emeklilerin aylıklarına düşük zam yapıldığı” gerekçesiyle Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

TÜİK YARGILANIYOR: MAHKEME TARİHİ BELLİ OLDU

Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, yargılamanın duruşmalı yapılması talebinde bulunurken, Ankara 6. İdare Mahkemesi duruşmanın bugün saat 09.30’da yapılmasına karar verdi.

Duruşmaya, çok sayıda emekli derneği, sendika, siyasi parti temsilcisi ve milletvekilinin katılması bekleniyor.

Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir’in de tanık olarak dinlenmesi beklenirken, TÜİK’in mahkemeye nasıl bir savunma yapacağı merak konusu.