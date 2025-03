97. Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu

Sinemanın en prestijli ödüllerinden biri olan 97. Oscar Ödülleri, Los Angeles’taki Dolby Theatre’da düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Conan O’Brien’ın sunuculuğunu üstlendiği gece, Ariana Grande ve Cynthia Erivo’nun büyüleyici performansıyla açıldı. Mikey Madison’ın En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanması büyük bir sürpriz yaratırken, En İyi Film ödülü Anora’ya gitti.

Oscar 2025: En İyi Kadın Oyuncu Mikey Madison (Anora)

Gecenin en büyük sürprizlerinden biri En İyi Kadın Oyuncu ödülünün Mikey Madison’a gitmesi oldu. Adaylar arasında güçlü rakipler varken Demi Moore (The Substance) ve Cynthia Erivo (Wicked) gibi isimleri geride bırakan Madison, duygusal bir konuşma yaparak ödülü kazandığına inanamadığını söyledi.

En İyi Film: Anora

Sinema dünyasının merakla beklediği ödül olan En İyi Film, yıl boyunca büyük övgüler alan Anora’ya gitti. Filmin yönetmeni Sean Baker, aynı zamanda En İyi Yönetmen ödülünü de kazandı.

En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody (The Brutalist)

Oscar ödüllü aktör Adrien Brody, Brady Corbet’in The Brutalist filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Timothée Chalamet, Colman Domingo ve Ralph Fiennes gibi isimleri geride bırakan Brody, ödül konuşmasında partneri Georgina’ya teşekkür etti ve sinemanın gücüne vurgu yaptı.

Zoe Saldaña İlk Oscar’ını Aldı

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü Emilia Pérez filmindeki performansıyla Zoe Saldaña’ya gitti. Ödülünü gözyaşları içinde alan Saldaña, ailesine ve kökenlerine olan bağlılığını dile getirerek ilk Oscar kazanan Dominik kökenli oyuncu olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Ariana Grande & Cynthia Erivo’dan Muhteşem Açılış

Tören, Ariana Grande ve Cynthia Erivo’nun ikonik “Defying Gravity” performansıyla açıldı. The Wizard of Oz ve The Wiz müzikallerinden parçalar seslendiren sanatçılar, salonu adeta büyüledi.

Morgan Freeman’dan Gene Hackman’a Duygusal Veda

Gecenin en hüzünlü anlarından biri, Morgan Freeman’ın geçtiğimiz yıl vefat eden usta oyuncu Gene Hackman’a yaptığı anlamlı veda konuşması oldu. Salondaki konuklar gözyaşlarını tutamazken, bu konuşma geceye damgasını vurdu.

James Bond’a Özel Gösteri

Gecede James Bond serisine özel bir anma gösterisi düzenlendi. Blackpink üyesi Lisa, Paul McCartney’nin Live and Let Die şarkısını seslendirirken, Doja Cat ve Raye de Diamonds Are Forever ve Skyfall performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Oscar Ödülleri Kazananlar Listesi

En İyi Film: Anora

En İyi Kadın Oyuncu: Mikey Madison (Anora)

En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody (The Brutalist)

En İyi Yönetmen: Sean Baker (Anora)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)

En İyi Özgün Müzik: The Brutalist

En İyi Uluslararası Film: I’m Still Here

En İyi Özgün Senaryo: Anora

En İyi Uyarlama Senaryo: Conclave

En İyi Animasyon: Flow

En İyi Belgesel: No Other Land

En İyi Kısa Film: I’m Not a Robot

Oscar gecesi, kazananların duygusal konuşmaları, unutulmaz performanslar ve sürprizlerle dolu anlarla bir kez daha sinema dünyasına damga vurdu.



