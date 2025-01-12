UNESCO Delegeleri Sofya’daki Boyana Kilisesi’ni ziyaret edecek

UNESCO Dünya Mirası Komitesi’nin 47. Oturumu için Temmuz ayında Sofya’da bir araya gelecek delegeler, Bulgaristan’ın kültürel simgelerinden biri olan Boyana Kilisesi’ni ziyaret edecek.

Boyana Kilisesi’nin Kültürel Önemi

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Boyana Kilisesi, Bulgaristan’ın en önemli kültürel miraslarından biri olarak öne çıkıyor. Sofya’nın bir parçası olan bu Orta Çağ yapısı, özellikle fresklerindeki detaylar ve ikonografik anlatımlarıyla dikkat çekiyor. Bulgaristan Radyosu’nun haberine göre, bu tarihi kilise, UNESCO delegelerine ev sahibi ülkenin doğal ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla sunulacak önemli duraklardan biri olacak.

Eşsiz Freskler ve İkonografi

1258-1259 yıllarına tarihlenen freskler, kilisenin en değerli özelliklerinden biri. Freskler arasında, sevastokrat Kaloyan ve Desislava’nın tasvirleri ile dönemin hükümdar ailesi Çar Konstantin Tih ve Çariçe İrina’nın betimlemeleri dikkat çekiyor. Kilisenin duvarlarında yer alan sahneler, 13. yüzyıl Tırnovo resim okulunun etkilerini taşıyor.

Kilisede yer alan en ilginç duvar resimlerinden biri ise Son Akşam Yemeği sahnesi. Leonardo da Vinci’nin 1495’te başladığı ünlü eserinden farklı olarak, Boyana Kilisesi’ndeki sahnede İsa Mesih sol tarafta yer alıyor ve sadece 11 havari tasvir edilmiş. Yahuda’nın, masanın üzerinde yatar bir şekilde ve kutsal figürleri tanımlayan haleden yoksun olarak resmedilmesi, sahnenin özgünlüğünü artırıyor. Ayrıca masada Bulgar mutfağına özgü trup ve soğan gibi yiyeceklerin bulunması, sahneye yerel bir dokunuş katıyor.

Tarihsel Değeri ve İlkler

Kilisenin duvar resimlerinde Rila Dağı’nın koruyucu azizi Az. İvan Rilski’nin 1259 yılına ait ilk tasviri de yer alıyor. Boyana Kilisesi yöneticisi tarihçi Stanimira Doiçinova, fresklerin boyutları ve üç boyutlu perspektifleriyle kilisenin Orta Çağ sanatı için devrim niteliğinde olduğunu belirtiyor. Doiçinova, Radyo Sofya’ya yaptığı açıklamada, “Figürlerin küçültülmesi gereken yerlerde bile üç boyutluluk, hareket ve perspektif bir arada. Bu özelliklerin tümü ilk kez Boyana Kilisesi’nde görülüyor,” ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Bakanlar Kurulu, 2011’den bu yana geçerli olan vize rejimi düzenlemelerini güncelledi. Yeni yasa ile Schengen vize kriterlerine uyum sağlanacak, uzun süreli vizelerde ulusal işlemler iyileştirilecek ve biyometrik veri toplama süreci genişletilecek.

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