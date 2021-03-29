Araç çubuğuna atla
Dünya

Süveyş Kanalı açıldı

Süveyş Kanalı'nda kanalda karaya oturan "The Ever Given" gemisinin yüzdürülme işleminin başarıyla tamamlandı. Böylelikle kanal tamamen trafiğe açıldı.

Photo of Aslı Aslı 5 saat önce
0 6 Bir dakikadan az

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı’nda 24 Mart’ta dev konteyner gemisi, ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

“The Ever Given” isimli geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı. Günler süren mücadelenin ardından gemi hareket ettirildi.

Süveyş Kanalı, geminin hareket ettirilmesinin ardından trafiğe açıldı.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı