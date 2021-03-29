Süveyş Kanalı açıldı

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı’nda 24 Mart’ta dev konteyner gemisi, ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

“The Ever Given” isimli geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı. Günler süren mücadelenin ardından gemi hareket ettirildi.

Süveyş Kanalı, geminin hareket ettirilmesinin ardından trafiğe açıldı.