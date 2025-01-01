Rus gazının Ukrayna üzerinden AB’ye akışı sona erdi

Rusya ile Ukrayna arasındaki 5 yıllık gaz anlaşmasının sona ermesiyle, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine taşınması durduruldu. Bu durum, Avrupa’da ucuz Rus gazı döneminin sonunu işaret ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın “kanımız üzerinden milyarlar kazanmaması” gerektiğini vurgularken, AB ülkelerine hazırlık yapmaları için bir yıl süre verdiklerini açıklamıştı. Avrupa Komisyonu ise gaz sisteminin esnek ve dayanıklı olduğunu, alternatif kaynaklar sayesinde büyük bir kriz beklenmediğini duyurdu.

Ancak Slovakya, bu kesintiden en çok etkilenen ülke olarak öne çıkarken, Ukrayna’nın kararı bölgesel gerilimleri artırdı. Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun Ukrayna’ya yönelik elektrik ihracatını kesme tehdidi ve Polonya’nın Kiev’e destek sözü, Doğu Avrupa’da yeni tartışmalara yol açtı.

Rusya, Avrupa’daki pazarını büyük ölçüde kaybederken, Kremlin, bu durumdan en çok AB ülkelerinin zarar göreceğini savunuyor.

Geçici Başbakan Dimitar Glavchev, 2024’ün son Bakanlar Kurulu toplantısında elektrik kesintisinden etkilenen 20.000’den fazla haneye 2 milyon leva destek sağlanacağını duyurdu.

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