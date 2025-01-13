Bakan Vedat Işıkhan: Asgari ücrete güncelleme gündeme gelebilir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Habertürk kanalında katıldığı programda asgari ücret ve ekonomik gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret ara zam açıklaması

“Asgari ücrete ara zam olur mu?” sorusunu yanıtlayan Bakan Işıkhan, “Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. Eğer ihtiyaç olursa Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda alınacak karar doğrultusunda asgari ücrette güncelleme yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

Vedat Işıkhan: Enflasyonda iyileşme bekliyoruz

2025 yılına yönelik ekonomik beklentilerini de paylaşan Işıkhan, “Enflasyonda ciddi anlamda iyileşme bekliyoruz. Uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar, bu düşüşün başladığını göstermeye başladı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamada, enflasyonda önemli bir sapma yaşanması durumunda asgari ücretin yeniden değerlendirilebileceğini belirtmişti.

2025 asgari ücret

2025 yılı için yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücretin, ekonomik koşullara göre yeniden ele alınabileceği mesajı, vatandaşların yaşam standartlarını koruma yönünde atılabilecek adımların sinyali olarak değerlendiriliyor.

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