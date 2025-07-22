Hunter Biden, George Clooney’e tepki gösterdi

Hunter Biden, George Clooney hakkında sert ifadeler kullandı. Andrew Callaghan’ın YouTube kanalında yayımlanan bir podcast yayınında konuşan Biden, ünlü aktörü Joe Biden’ın seçim kampanyasına zarar vermekle suçladı. Clooney’nin New York Times’ta yayımlanan tartışmalı yazısına atıfta bulunan Hunter, Clooney için “bir marka olduğunu ama bir aktör olmadığını” iddia etti.

Clooney’in yazısı tepki çekti

George Clooney, Haziran 2024’teki başkanlık münazarasında sergilediği düşük performans sonrası Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesi gerektiğini savunduğu bir yazı kaleme almıştı. Clooney, “Üç hafta önce bağış gecesinde birlikte olduğum Biden, 2010’un ‘big f—king deal’ Biden’ı değildi” ifadeleriyle eleştirilerini kamuoyuna taşımıştı.

Hunter Biden ise Clooney’nin bu yazıyla seçim sürecine zarar verdiğini savundu.

“Kimsin sen de bir yazıyla babamı yargılıyorsun?”

Hunter, Clooney’nin yazısına sert çıkarak, “Sen kimsin de 52 yıldır bu ülkeye hizmet eden bir adamın üstüne basarak kendine yer açıyorsun?” dedi. Babası Joe Biden’ın hafıza kaybı yaşadığı iddiasına da değinen Hunter, Clooney’nin bu söylemleri uydurduğunu ve eski başkan Barack Obama’nın ekibiyle iş birliği içinde hareket ettiğini ileri sürdü.

Hunter, “George Clooney ne yaptı biliyor musun? Obama ekibinden onay aldı ve gitti, New York Times’a tam sayfa yazı verip seçim sürecini baltaladı” diyerek sert suçlamalarda bulundu.

Hunter Biden: Babamın başkanlığı obama’dan da başarılı

Babasının affıyla silah ve vergi suçlarından kurtulan Hunter Biden, açıklamasında Joe Biden’ın başkanlık dönemini “hayatımda gördüğüm en başarılı yönetim” olarak nitelendirdi ve Barack Obama’nın iki döneminden bile üstün olduğunu savundu.

