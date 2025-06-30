Kim Jong-un’dan Rusya ile kültürel işbirliği mesajı

Askeri işbirliğiyle gündeme gelen Kuzey Kore ile Rusya arasındaki ilişkiler, bu kez kültür diplomasisiyle pekiştirildi. Pyongyang’a resmi ziyarette bulunan Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülkenin kültür ve sanat alanındaki işbirliğinin halklar arası yakınlaşma için taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Kim Jong-un: Halklarımızın dostluğu için kültür köprüsü kurmalıyız

Kuzey Kore resmi haber ajansı tarafından aktarılan bilgilere göre, Kim Jong-un, Lyubimova ile yaptığı görüşmede, “Birbirimizin mükemmel kültürel geleneklerini daha iyi tanımak ve birbirimizden daha fazla şey öğrenmek için kültür ve sanat alanındaki etkileşim ve işbirliğini daha da geliştirmeliyiz” dedi.

Kültürel alışverişin halklar arasında karşılıklı sempatiyi ve zihniyet uyumunu geliştirdiğini vurgulayan Kim, ilişkilerin yalnızca stratejik ve askeri alanda değil, kültürel düzlemde de derinleştiğine dikkat çekti.

“Kültürel işbirliği zirvede”

Rusya Kültür Bakanı Lyubimova da görüşmede, Pyongyang ziyaretinin iki ülke arasındaki dayanışmanın ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, “Kültürel işbirliğimiz şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı” ifadelerini kullandı.

Heyetler arası görüşmelerin ardından Kim ve Lyubimova, Rus ve Koreli sanatçıların sahne aldığı ortak kültürel etkinliğe katıldı.

Yeni anlaşma 2027’ye kadar yürürlükte

Kim ile görüşmeden önce Kuzey Koreli mevkidaşı Sung Jong-gyu ile de bir araya gelen Lyubimova, iki ülkenin kültür bakanlıkları arasında yeni bir işbirliği anlaşmasına imza attı. 2027 yılına kadar geçerli olacak protokolde, kültürel etkileşimin artırılması ve sanat alanında ortak projelerin desteklenmesi yer aldı.

Turizm mesajı: Zamanlama dikkat çekti

Lyubimova’nın Pyongyang ziyareti, Kuzey Kore yönetiminin Kalma Yarımadası kıyısında inşa ettiği 20 bin kişilik dev turizm kompleksinin açılışından hemen sonra gerçekleşti. Bu durum, kültürel diplomasi hamlesinin ekonomik bir boyutu da olduğu yorumlarını beraberinde getirdi.

Uzmanlar, Kuzey Kore’nin döviz kazancı sağlamak ve dış dünyayla kontrollü bir temas kurmak için yakın gelecekte Rus turistleri ülkeye kabul edebileceğine dikkat çekiyor.



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