Netanyahu’nun yolsuzluk davası ertelendi

İsrail’in başkenti Kudüs’teki bölge mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun bu haftaki duruşmalarda ifade vermesini erteledi. Mahkemenin kararında, Netanyahu’nun İran ile varılan ateşkes sonrası güvenlik meselelerine odaklanması gerektiği vurgulanırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın dava için “cadı avı” ifadesiyle verdiği destek de dikkat çekti.

Netanyahu’nun talebini mahkeme başlangıçta reddetmişti

Netanyahu’nun avukatları, başbakanın İran ile ateşkes sonrası yürüttüğü diplomatik temaslar ve Gazze’de süren çatışmalar nedeniyle ifade verecek zamanı olmadığını belirterek iki haftalık erteleme talep etti. Mahkeme ilk başta bu talebi reddetse de, Netanyahu’nun yanı sıra askeri istihbarat başkanı ve Mossad şefinin sunduğu savunmaların ardından kararını değiştirdi.

Trump’tan açık destek

ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu’ya verdiği destekle davaya damga vurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda davayı “cadı avı” olarak niteleyen Trump, “Derhal iptal edilmeli ya da bu büyük kahramana af verilmelidir” dedi. Bu açıklamaların ardından Netanyahu, Trump’a teşekkür etti.

Muhalefetten sert tepki

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid ise Trump’ın açıklamalarına tepki göstererek, “Bağımsız bir ülkede devam eden yargı sürecine dış müdahale kabul edilemez” ifadesini kullandı.

Üç ayrı dava dosyası

Mayıs 2020’den bu yana süren davada Netanyahu hakkında üç ayrı dosya bulunuyor. İlkinde, kendisinin ve eşi Sara Netanyahu’nun, milyarderlerden 260 bin dolar değerinde hediyeler aldığı; diğer iki dosyada ise bazı medya kuruluşlarıyla daha olumlu haber karşılığında pazarlık yürüttüğü iddia ediliyor.

Yargı reformu tartışması

Netanyahu’nun 2022 sonunda başlayan mevcut görev döneminde yargı reformu adı altında önerdiği değişiklikler, mahkemelerin bağımsızlığını zedeleyeceği gerekçesiyle tepki toplamıştı.