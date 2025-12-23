Trump’tan Epstein dosyaları çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da gazetecilerin sorularını yanıtlarken, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanan ve cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein hakkındaki dava dosyalarına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Trump, dosyalarda yer alan fotoğrafların kamuya açık biçimde sergilenmesini “çok kötü” olarak nitelendirdi.

Trump: Fotoğrafların gösterilmesini sevmiyorum

Trump, Epstein dosyalarında adı geçen kişilere ait fotoğrafların teşhir edilmesine açıkça karşı çıktığını belirterek, bazı isimlerin Epstein’in suç niteliği taşıyan davranışlarından habersiz olabileceğini dile getirdi.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton hakkında da konuşan Trump, Clinton’ın Epstein dosyalarında yer alan fotoğraflarına değinerek, “Bill Clinton’ın fotoğraflarının gösterilmesini sevmiyorum. Diğer insanların fotoğraflarının gösterilmesini de sevmiyorum. Bence bu, çok kötü bir şey” ifadelerini kullandı.

Epstein dosyalarında kimlerin adı geçti?

Kamuoyuna açıklanan Epstein dava dosyalarında; Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi çok sayıda tanınmış ismin yer aldığı belirtilmişti.

FBI: Müşteri listesine dair kanıt yok

ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI, ABD Adalet Bakanlığı ile birlikte yürütülen incelemenin ardından, Epstein’in ünlülerden oluşan bir “müşteri listesi” tuttuğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını açıklamıştı. Yapılan değerlendirmede Epstein’in, örtbas amacıyla öldürüldüğü iddialarının aksine, hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı bildirilmişti.

Tartışmalar sürüyor

ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Epstein’in İsrail adına çalıştığını iddia etmiş, bu görüşün Washington’da yaygın biçimde konuşulduğunu ancak açıkça dile getirilemediğini öne sürmüştü.

Öte yandan Wall Street Journal, Epstein’in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in, Epstein’in 50’nci doğum günü için tanıdıklarından mektup istediğini ve bu mektuplardan birinin Trump’a ait olduğunu iddia etmişti.

Epstein dosyalarına ilişkin tartışmalar, ABD kamuoyunda siyasi ve hukuki boyutlarıyla devam ediyor.