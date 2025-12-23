Şile Belediyesi soruşturmasında ikinci dalga: 22 kişi gözaltında

Şile Belediyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bu sabah saatlerinde ikinci dalga operasyon için düğmeye bastı. Daha önceki operasyonda elde edilen bilgi ve belgelerin ardından yürütülen çalışmalarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şile’de eş zamanlı operasyon yapıldı

Soruşturma kapsamında biri cezaevinde bulunan toplam 22 şüpheli, haklarında verilen gözaltı kararının ardından yakalanarak emniyete götürüldü. Operasyonun, rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin yeni deliller doğrultusunda gerçekleştirildiği öğrenildi.

Başsavcılıktan resmi açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2025/115381 soruşturma numaralı dosyada “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Üye Olma, Rüşvet, İrtikap ve İhaleye Fesat Karıştırma” suçlarından yürütülmekte olan yöneticiliğini Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın yapmış olduğu suç işlemek amacıyla kurulan suç örgütünün deşifresine yönelik Şile Belediyesi soruşturması kapsamında;

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından alınan etkin pişmanlık kapsamındaki şüpheli ifadeleri ve tanık ifadeleri, soruşturma kapsamında ele geçirilen rüşvete ilişkin olduğu değerlendirilen belgeler, şüpheli şahısların telefonları üzerinde yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen ön inceleme raporları ve şüphelilerin HTS kayıtları ile şüphelilerin MASAK’tan alınan rapor kapsamında incelenen hesap hareketleri birlikte incelendiğinde; soruşturmaya konu suçları işledikleri yönünde makul suç şüphesine ulaşılan 22 kişi hakkında eş zamanlı olarak 23.12.2025 tarihinde yakalama, arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 22 Kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönüyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle yürütülmektedir.”

Belediye Başkanı daha önce tutuklanmıştı

Soruşturmanın ilk aşamasında, CHP’li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı 10 Temmuz’da gözaltına alınmış, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Kabadayı ile birlikte belediyenin eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, Belediye Hukuk İşlerinden Sorumlu Avukat Ali Şafak ve Ruhsat Şefi Evren Buçhan da tutuklanan isimler arasında yer almıştı. Aynı dosyada gözaltına alınan Aslı Kotan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ve yeni gözaltıların gündeme gelebileceği belirtildi.

