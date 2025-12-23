Zelenski: 20 maddelik bir plan var

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, savaşın sona erdirilmesine yönelik yürütülen diplomatik temaslara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kiev’de düzenlenen “Ukrayna Diplomatik Hizmet Günü” etkinliğinde konuşan Zelenski, hem barış müzakerelerinde gelinen aşamaya hem de Rusya’nın ülke genelinde sürdürdüğü saldırılara dikkat çekti.

Zelenski: Neredeyse tüm dünyayı birleştirmeyi başardık

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen etkinlikte Ukraynalı diplomatlara teşekkür eden Zelenski, ülkesine verilen küresel desteğin tarihi bir noktaya ulaştığını söyledi. Zelenski, “Ukrayna, kendi uzun tarihi boyunca ilk kez neredeyse tüm dünyayı birleştirmeyi başardı” ifadelerini kullandı.

ABD öncülüğünde barış görüşmeleri

ABD’nin, savaşı sona erdirmek amacıyla geçen ay hazırladığı barış planı üzerindeki müzakerelerin sürdüğünü aktaran Zelenski, bu sürecin stratejik önemine vurgu yaptı. Zelenski, “Bu savaşı sona erdirmek için verimli ve anlamlı bir müzakere sürecinin içinde bulunmamız çok önemli ve bu, her şeyden önce stratejik ortağımız Amerika ile yapılan görüşmelerdir” dedi.

“20 maddelik bir plan var”

Zelenski, son üç gün boyunca ABD’de, Ukrayna heyetinin de katılımıyla barış görüşmeleri yapıldığını belirterek, sürece ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bence ilk taslaklar için yapabileceğimiz her şey zaten yapıldı. 20 maddelik bir plan var. Muhtemelen mükemmel değil, ama bir plan mevcut.”

“Onurlu bir barışla bu savaşı bitirmeliyiz”

ABD heyetinin, Rusya temsilcileriyle görüşmeleri sürdüreceğini aktaran Zelenski, Ukrayna’nın önceliğinin net olduğunu söyledi. Zelenski, “Öncelikle Ukrayna için, Ukraynalılar için, onurlu bir barışla bu savaşı sonlandırmalıyız” ifadelerini kullandı.

Rusya’dan geniş çaplı saldırı: Elektrik kesintileri yaşandı

Zelenski’nin açıklamalarının ardından, Rusya’nın insansız hava araçları ve füzelerle Ukrayna genelinde geniş çaplı saldırılar düzenlediği bildirildi. Soğuk kış koşullarının etkili olduğu ülkede, birçok bölgede elektrik kesintileri yaşandı.

Ukrayna Enerji Bakanlığı, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Rusya bir kez daha enerji altyapımızı hedef alıyor. Bunun sonucunda birçok bölgede acil elektrik kesintileri uygulandı” ifadelerine yer verdi.

Füze ve drone saldırıları sonrası yangınlar çıktı

Ukrayna’nın enerji operatörü Ukrenergo, füze ve drone saldırıları nedeniyle birçok bölgede yangın çıktığını duyurdu. Açıklamada, ülke genelinde hava sıcaklıklarının donma noktasına yaklaştığına dikkat çekildi.

Yetkililer, batıdaki Hmelnitski bölgesinde bir kişinin, Kiev’de ise bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çeşitli bölgelerde, aralarında çocukların da bulunduğu bazı kişilerin yaralandığı bildirildi.

Polonya hava sahasında alarm

Rus saldırılarının batı Ukrayna’da, Polonya sınırına yakın bölgeleri hedef almasının ardından Polonya ve müttefik hava unsurları harekete geçti. Polonya Silahlı Kuvvetleri, ülke hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla savaş uçaklarının havalandırıldığını, hava savunma ve radar sistemlerinin yüksek alarma geçirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, bu önlemlerin tedbir amaçlı olduğu vurgulandı.

Kiev’e yeni hava saldırısı

Ukrayna ordusu, Rusya’nın salı sabahı erken saatlerde Kiev’e yönelik yeni bir hava saldırısı başlattığını duyurdu. Kiev Askeri İdaresi, hava savunma sistemlerinin tehditleri etkisiz hale getirmek için devrede olduğunu belirterek, halka “tehlike geçene kadar sığınaklarda kalın” çağrısı yaptı. Saldırının yol açtığı hasarın boyutuna ilişkin ise henüz net bilgi paylaşılmadı.

