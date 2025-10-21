Trump: Hamas ateşkesi ihlal ederse Gazze’ye müdahale ederiz

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas’ın ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürmesi halinde Gazze’ye askeri müdahalenin kaçınılmaz hale geleceğini belirtti.

Trump, Orta Doğu’daki birçok ülkenin kendisine, Hamas’ın saldırgan tutumunu sürdürmesi durumunda güçlü bir askeri yanıt vermeye hazır olduklarını ilettiğini söyledi.

Trump: Hamas’ı düzeltme fırsatını memnuniyetle karşılayacaklar

Trump, müttefik ülkelerden gelen mesajları aktararak, “Orta Doğu’daki şu andaki büyük müttefiklerimizin birçoğu, Hamas’ın bizimle olan anlaşmasını ihlal ederek kötü davranmaya devam etmesi halinde, talebim üzerine Gazze’ye ağır bir güçle girip ‘Hamas’ı düzeltme’ fırsatını memnuniyetle karşılayacaklarını açıkça ve büyük bir coşkuyla bana bildirdiler” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında bölgede oluşan dayanışmadan da söz eden Trump, “Bin yıldır Orta Doğu’da böyle bir sevgi ve ruh görülmemişti. Bu, görülmeye değer çok güzel bir şey” dedi.

“Henüz değil” talimatı

Trump, müttefik ülkelere henüz harekete geçilmemesi yönünde talimat verdiğini belirterek, “Bu ülkelere ve İsrail’e ‘Henüz değil’ dedim. Hamas’ın doğru olanı yapacağına dair hala umut var. Eğer yapmazlarsa, Hamas’ın sonu hızlı, öfkeli ve acımasız olacak” ifadelerini kullandı.

“Endonezya’ya ve liderine teşekkür ediyorum”

Paylaşımında kendisine destek veren ülkelere teşekkür eden Trump, “Yardım için arayan tüm ülkelere teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca büyük ve güçlü Endonezya’ya ve harika liderine, Orta Doğu’ya ve ABD’ye gösterdikleri tüm yardımlar için teşekkür ederim” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

