Nicolas Sarkozy, Libya fonu davasında cezaevine girdi

Fransa’nın 2007–2012 yılları arasında görev yapan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya lideri Muammer Kaddafi’den seçim kampanyası için yasa dışı fon sağlamak suçlamasıyla aldığı 5 yıllık hapis cezasının infazı için Paris’teki La Santé Cezaevi’ne girdi. 70 yaşındaki Sarkozy, böylece Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin hapse giren ilk eski devlet başkanı oldu.

Nicolas Sarkozy: Bir cumhurbaşkanı değil, masum bir insan hapse giriyor

Sabah saatlerinde evinden polis eşliğinde ayrılan Sarkozy, kısa bir yolculuğun ardından La Santé Cezaevi’ne giriş yaptı. Cezaevinde tutukluların “Sarkozy geldi!” diye bağırdığı duyuldu. Sarkozy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu sabah hapse giren bir cumhurbaşkanı değil, masum bir insan. Hiç şüphem yok, gerçek er ya da geç ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

“Başı dik şekilde cezaevine giriyorum”

Sarkozy, 25 Eylül’de verilen mahkûmiyet kararının ardından yaptığı açıklamada, “Başı dik şekilde hapse gireceğim” demişti.

Cezaevine girişinde eşi Carla Bruni ve destekçileri tarafından uğurlanan Sarkozy’nin evinin önünde toplanan kalabalık, “Nicolas! Nicolas! Özgür bırakın Nicolas’ı!” sloganları attı.

İtiraz süreci başladı

Sarkozy’nin avukatı Christophe Ingrain, mahkemenin kararına itiraz ettiklerini ve tahliye talebinde bulunduklarını açıkladı. Paris İstinaf Mahkemesi’nin başvuruyu değerlendirmek için iki aya kadar süresi bulunsa da, kararın 3–4 hafta içinde verilmesi bekleniyor.

Cezaevi koşulları ve yalnız hücre

Cezaevi yetkililerine göre Sarkozy, dokuz metrekarelik tek kişilik bir hücrede, diğer mahkûmlarla teması olmadan kalacak. Günde bir kez yalnız yürüyüşe çıkmasına ve haftada üç kez ziyaretçi kabul etmesine izin verilecek. Sarkozy’nin yanına, “Monte Kristo Kontu” romanı ve bir İsa biyografisi götürdüğü öğrenildi.

Fransız siyasetinde tarihi bir düşüş

Sarkozy, II. Dünya Savaşı sonrası cezaevine giren ilk Fransız lider oldu. Daha önce iki farklı davadan da hüküm giyen Sarkozy, birinde rüşvet ve yargıya müdahale suçlarından ev hapsine, diğerinde ise 2012 kampanyasında usulsüz finansman suçlamasıyla yargılanmıştı.

Anketlere göre halkın yarısı cezayı adil buluyor

Elabe araştırma şirketinin anketine göre, Fransızların yüzde 60’ı Sarkozy’ye verilen cezayı “adil” buluyor. Ancak, eski lider hâlâ Fransa sağının önemli bir figürü olarak görülüyor ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile zaman zaman özel görüşmeler gerçekleştiriyor.

Macron, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “İnsanî olarak bakıldığında, bu süreçte bir önceki cumhurbaşkanını kabul etmem gayet normaldi” dedi.

